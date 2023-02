Retour sur les moments forts des Winter X-Games 2023

Jeep Men’s Ski Slopestyle

Relevant le défi, Colby Stevenson, 25 ans, originaire de Park City (Utah), a effectué une descente parfaite lors de sa première tentative pour prendre la tête. Le skieur de Team USA a ensuite augmenté la difficulté lors de son deuxième run pour finaliser sa victoire. Les points forts de Stevenson dans la section des rails comprenaient un backside 360 switch up continuing 270 et un rightside 450 pretzel 270. Dans les sauts, il a impressionné les juges avec un switch leftside double 1080 safety, un switch rightside double 1260 safety, et un left double 1620 stalefish pour la victoire.

« En venant ici par mauvais temps, il fallait juste donner le meilleur de soi-même et foncer. C'était fou", a déclaré Stevenson après avoir remporté l'or du ski slopestyle masculin aux X Games Aspen 2023. À propos de ses concurrents, il a ajouté : "Ce sont les meilleures personnes que je connaisse au monde. C'est un honneur de skier avec eux tous »

©Monster Energy & X-Games

Monster Energy Women’s Snowboard SuperPipe

En entrant dans la finale du Monster Energy Women's Snowboard SuperPipe comme la plus jeune concurrente des X Games Aspen 2023, Gaon Choi de Séoul, en Corée du Sud, a gravé son nom dans l'histoire des sports d'action. La recrue de 14 ans, qui s'entraîne avec l'icône du snowboard Chloe Kim, a affronté les meilleurs du monde pour ses débuts aux X Games, mais a surpassé la concurrence comme une pro.

Lors de la jam session jugée sur l'impression générale, Choi a pris la tête dès le départ avec un premier run comprenant deux rotations de 720. Lorsqu'elle a été délogée de la première place par l'Américaine Maddie Mastro, Choi a progressivement augmenté la difficulté de ses figures, ouvrant son deuxième run avec un switch backside 540 mute et ajoutant des 900 back to back pour reprendre la première place.

Dans son troisième run, le phénomène adolescent a cimenté sa victoire en enchaînant un switch backside 900 mute, un Cab 720 melon, un frontside 900 melon, et un backside stalefish 900 sur le dernier run. Sa quatrième et dernière descente a été tout aussi parfaite et a mis fin à la compétition une fois pour toutes.

En remportant la médaille d'or, Choi est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune médaillée d'or du snowboard superpipe féminin à l'âge de 14 ans et deux mois. Le précédent record était détenu par son mentor, Kim, qui avait 14 ans et huit mois lorsqu'elle a remporté la discipline pour la première fois aux X Games Aspen 2015.

©Monster Energy & X-Games

Pacifico Men’s Snowboard Big Air

Le dernier événement de la nuit de samedi à dimanche, le Pacifico Men's Snowboard Big Air, a clôturé la deuxième journée des X Games Aspen 2023 sur une note élevée. La session de Big Air a été l'occasion de briller pour la recrue chinoise de 18 ans, Su Yiming, de Jilin City, qui a manqué les X Games Aspen 2022 en raison du verrouillage de Covid-19.

Yiming a rattrapé le temps perdu lors de la session Big Air sur le saut de 21 mètres. Concentré sur le fait de n'envoyer que ses meilleurs tricks sur l'énorme kick, Yiming a passé ses tentatives à faire exploser un frontside 1800 frontside grab, pour finalement réussir les cinq rotations pour 39.00 points alors que la session s'intensifiait et que les riders élevaient la barre vers de nouveaux sommets.

Au lieu de jouer la sécurité, Yiming a utilisé ses tentatives restantes dans la finale pour tout mettre en jeu pour un seul tour qui pourrait le catapulter sur le podium. Et ça a marché : Lors de son dernier essai, Yiming est entré dans l'histoire en réalisant un backside quad cork 1980 Indy et a décroché la médaille de bronze avec un score final de 87,00 points.

©Monster Energy & X-Games

