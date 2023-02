Son dernier projet fou, ses chutes et ses inspirations : Discussion avec la légende du vélo Danny MacAskill

©Red Bull Content Pool & Dave_Mackison

Tout en mettant en avant le talent de Danny, le film capture également sa créativité. Le public découvre la manière unique dont Danny et son vélo mettent en lumière les monuments et l'architecture urbaine. Qu'il s'agisse de figures à fort impact comme son stairset front flip à Alcatraz Recreation Yard ou de mouvements d'équilibre très techniques comme son "chain ride" à Fort Point, l'éventail des compétences de Danny est plus large que jamais.

En nous ramenant à l'endroit où tout a commencé en 2009 avec un film de street riding pur, Danny retourne à ses racines. Le nom du projet tout simplement – Postcard from San Francisco (Carte postale de San Francisco). Bien loin du village natal de Danny sur l'île de Skye, ce voyage unique à travers une ville imprégnée d'un certain statut culte en matière de films de sports d'action présente des structures et des obstacles que la légende du trial ne peut explorer nulle part ailleurs. Avec pour toile de fond des monuments et des architectures comme le Golden Gate Bridge, l'île d'Alcatraz et les rues de Chinatown, Danny MacAskill réinterprète cette ville emblématique comme lui seul sait le faire.

L’importance des chutes

Dans Postcard from San Francisco, nous voyons Danny époustoufler les esprits avec une conduite de trial de rue incroyablement fluide et bien exécutée. Les unes ou deux chutes dans le montage semblent être là juste pour que Danny paraisse humain. Il s'avère que Danny est humain, et que ce montage n'a pas été aussi facile à réaliser qu'il n'y paraît.

Le nouveau film a failli ne jamais voir le jour, Danny ayant subi une fracture de la rotule il y a cinq ans pendant le tournage. Après des années de travail acharné et de rééducation, Postcard from San Francisco montre Danny au meilleur de sa forme. Le film suit une chevauchée à travers la ville, des spots de skate qui inondent tous les films de skate légendaires, aux vues de rues escarpées que l'on voit dans les films d'Hollywood. Danny ne recule devant aucun obstacle.

Et maintenant ?

« J'aimerais faire un film en Ecosse. J'aime garder les concepts sous le coude pour qu'ils soient une surprise. Je fais beaucoup de choses pour ces journées, tous les jours. Mais à la maison, quand je suis en Écosse et que je fais du vélo, beaucoup d'eBike. L'année dernière, j'ai fait environ 19.000 kilomètres de vélo et juste rouler, des pistes vraiment cool, rouler sur toutes ces choses où personne d'autre n'irait, c'est ce qui me plait. Avec l'eBike, j'ai l'impression que c'est un peu une nouvelle frontière et que l'on peut aller dans des endroits où personne ne se donnerait la peine d'aller en VTT. J'ai envie d'explorer ces endroits tout en faisant du trial, du vélo et, bien sûr, avec mes amis. » conclut Danny.

