D’énormes performances lors de la troisième étape du Freeride World Tour 2023 à Kicking Horse

Snowboard Hommes

La sensationnelle recrue mexicaine Liam Rivera (MEX) a été la première à concourra, plaçant la barre trop haute pour que le reste du peloton puisse l'atteindre. Liam a pointé droit vers la poudreuse intacte et épaisse, enchaînant les 360 dans les deux sens pour remporter la victoire. Ludovic Guillot-Diat FRA) a conforté son avance au classement général avec une deuxième place, suivi de Jonathan Penfield (USA) en troisième.

Snowboard Femmes

Michaela Davis-Meehan (AUS) a réalisé un énorme run sous pression pour remporter la victoire, mais malheureusement, ce n'était toujours pas suffisant pour passer les qualifications. Michaela a chuté la première et a envoyé deux airs massifs dans la section escarpée et exposée du parcours, accélérant avec de la vitesse dans des virages rapides dans la poudreuse. Estelle Rizzolio (FRA) et Anna Orlova ont respectivement terminé deuxième et troisième, réalisant toutes deux de solides descentes.

« C'était incroyable. La neige était si bonne. J'avais une course de sauvegarde que j'allais faire, mais j'ai raté celle-là – je voulais la course rockstar, et je suis contente de l'avoir fait. » développe Michaela.

Ski Femmes

Megane Betend (FRA) a livré une performance déterminante pour sa carrière en arrachant la première place, s'assurant la qualification pour les finales. Megane n'a pas levé le pied avec une démonstration rapide et puissante de freeride, qui comprenait un triple saut de falaise jusque dans la ligne d'arrivée. Elisabeth Gerritzen SUI) a terminé à la deuxième place avec une course fluide, et Addison Rafford (USA) a complété le podium pour prendre la tête du classement général.

Ski Hommes

Max Hitzig (GER) a lancé potentiellement le plus gros backflip de l'histoire du FWT, avec une amplitude telle qu'il est difficile d'y croire. Toute sa course a été fluide et rapide, reliant quelques airs au sommet au backflip historique pour terminer premier. La recrue locale Marcus Goguen (CAN) a grimpé dans le classement et assuré sa place dans les finales FWT avec une course exaltante pour remporter la deuxième place, avec Valentin Rainer (AUT) soutenant sa victoire en Andorre avec une troisième.

« Je n'étais pas sûr que [le saut périlleux arrière] allait fonctionner. J'ai vu Yu Sasaki sauter la falaise pyramidale il y a trois ans, c'est pourquoi j'y suis allé aujourd'hui. Je suis tellement content ! » explique Max.

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

