Stefano Ghisolfi réussit la première ascension d'Excalibur, l'une des voies d’escalade les plus difficiles du monde

« Il est difficile d'imaginer une ligne plus parfaite que celle-ci. Je dois admettre que le processus a été extrêmement difficile, depuis la première fois où j'y suis allé, en découvrant la bêta et en pensant que c'était impossible, jusqu'au départ, lorsque je me suis senti solide et confiant. Mais la meilleure chose dans ce projet a été les gens qui l'entourent, le fait de partager des moments ensemble et de tenter l'ascension avec certains des meilleurs grimpeurs du monde, mais surtout avec mes amis. Je suis également confiant de proposer 9b+ comme note, cette fois je n'ai aucun doute à ce sujet, et c'est certainement la plus dure de toutes mes premières ascensions, et probablement la voie la plus dure en Italie maintenant ! » explique Stefano.

©Diego Borello & The North Face

Stefano Ghisolfi

Stefano Ghisolfi est un grimpeur professionnel italien né le 31 décembre 1993 à Turin, en Italie. Il est considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs du monde dans les disciplines de l'escalade sportive et de la difficulté. Il a commencé à grimper à l'âge de 6 ans avec son père, également un grimpeur, et a rapidement progressé pour devenir l'un des grimpeurs les plus talentueux de sa génération. Il a remporté de nombreux championnats nationaux et internationaux dans sa carrière, dont la médaille d'or aux Championnats d'Europe d'escalade sportive en 2019 et une médaille d'argent aux Championnats du monde d'escalade sportive en 2016.

Ghisolfi est également connu pour ses performances remarquables en escalade en falaise, avec plusieurs ascensions de voies extrêmement difficiles à son actif. En 2018, il a réalisé la première ascension de Perfecto Mundo, une voie classée 5.15c (9b+) à Margalef, en Espagne, ce qui en fait l'une des rares personnes à avoir réalisé une ascension de ce niveau de difficulté.

©Diego Borello & The North Face

