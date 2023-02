FreeRide : Le deuxième épisode de la nouvelle émission des passionnés d’aventures et de sports extrêmes arrive

Rendez-vous au Groenland

Quel est le rôle des aventuriers de nos jours ? Qu'est-ce qu'être explorateur aujourd'hui, quand il n'y a plus de terres à découvrir mais une planète à préserver ? Nanok Expedition c’est : Une traversée polaire en ski pulka sur plusieurs centaines de kilomètres le long du Cercle Polaire Arctique. L’ouverture d’une voie d’escalade « big wall » en terrain d’aventure. Un périple nautique en kayak de mer sur plusieurs centaines de kilomètres. Un projet prenant tout son sens dans sa participation active à la recherche scientifique. Les deux Belges travaillent étroitement avec de nombreux scientifiques et collectent des données pour faire progresser la science.

L’émission FreeRide

Le but de l'émission est de proposer une plongée dans ce monde des sports extrêmes au travers d'images impressionnantes, de sujets inédits, d'interviews d'athlètes avec une mise en avant importante des nombreux talents belges, de décryptages des motivations et de partages d'expériences sur la gestion des risques et du stress. Il s'agit ici seulement d'une liste non exhaustive de ce que l'émission pourra proposer, mais une belle entrée en matière dans ce monde qu'est celui des sports extrêmes

FreeRide, un état d’esprit

Créée il y a deux ans, FreeRide est une marque dédiée aux sports d'action et à l'aventure. FreeRide est la seule initiative belge qui raconte ces disciplines impressionnantes et très visuelles via autant de canaux de communication.

Développée sur le site de La DH/Les Sports, FreeRide se retrouve régulièrement sur les autres sites du groupe IPM, principalement dans L'Avenir et la Libre Belgique. Depuis peu FreeRide a une chaine vidéo dans le nouveau module vidéo de la DH/Les Sports +. C'est toujours dans le cadre de la transversalité, que nous avons décidé de créer une émission télévisée.

Grâce à cela, nos déclinaisons seront encore plus nombreuses, non seulement une émission mensuelle sur LN24, un replay de l'émission sur les sites et une série de capsules qui viendront enrichir la page web FreeRide.

Première diffusion ce dimanche 26 février à 17h10 sur LN24.

