Découverte de l’escalade de cascade de glace avec les Frères Ladevant

La deuxième manche de la Coupe du monde d’escalade sur glace organisée par la FFCAM s’est déroulée ces 20 et 21 janvier, sur la tour de glace à Champagny-le-Haut. En plus de sa première place à l’étape de Coupe du monde de Champagny-en-Vanoise, Louna Ladevant rafle également la première place des Championnats d’Europe. Son frère Tristan monte quant à lui sur la 3e place du podium de ce dernier.

La cascade de glace, c’est quoi ?

Apparue dans les années 1970, la cascade de glace est une discipline qui consiste à grimper le long de formations glaciaires à l'aide de piolets et crampons en s'assurant par la mise en place de broches à glace. Ainsi, il y a à l’origine de cette discipline, les cascades de glace naturelles. Mais depuis une vingtaine d’années, l’art qui consiste à les gravir s’est développé en allant « gratter » sur le rocher, notamment à l’occasion d’une « section » dépourvue de glace reliant deux « sections » en glace.

On évolue du coup en alternant glace et rocher, celui-ci étant bien entendu gravi en conservant piolet et crampons. Une nouvelle discipline était née : le « dry tooling », c’est-à-dire l’escalade de glace « sèche » ou encore l’escalade sur rocher en utilisant les outils nécessaires à la glace. Cette évolution va révolutionner l’alpinisme classique, notamment en permettant de gravir des parois en hiver et dans des conditions inaccessibles auparavant, et ce beaucoup plus rapidement qu’autrefois. Il existe au sein de la FFCAM, une « Sélection nationale de cascade de glace » dont font partie Tristan et Louna, qui participe aux compétitions internationales.

