Le parapentiste Tom de Dorlodot atteint le K2 en parapente et partage son expédition dans son dernier film

Comment est-ce possible de filmer de telles images à plus de 7000m d’altitude ? Comment mettre en place une telle expédition ? Quels équipements pour une expédition au sommet ? Que ressent-on une fois entouré des plus hauts sommets de notre planète ? Autant de questions que nous avons posées à Tom.

Tom sera l'invité de l'épisode 3 de l'émission FreeRide. Il nous parlera de ce projet unique, de son exploit et de ses moments de doutes. Rendez-vous le dimanche 26 mars à 17h10.

©Red Bull Content Pool

En quoi consiste ton dernier projet ?

« Je suis allé au Pakistan, au cœur du Karakoram avec mon ami Horacio Llorens pour tenter d'atteindre le K2 (la seconde plus haute montagne au monde) en parapente. Nous avons passé un mois sur le glacier du Baltoro et nous avons enchainé les vols jour après jour. Nous avons réussi à atteindre le K2 pour la première fois et nous avons remonté ses pentes en vol jusqu'à 7577 mètres d'altitude! Nous espérions remonter jusqu'au sommet et battre le record du monde d'altitude mais le vent n'était pas au rendez-vous. Nous sommes revenus avec un nouveau documentaire entièrement filmé par nous-même; Flying Between Giants (Vol au milieu des géants). » développe Tom.

©Red Bull Content Pool

Comment t’est venu l’idée de conquérir le K2, la deuxième plus haute montagne sur Terre ?

« Je suis allé au Pakistan 6 fois. Il y a quelques années j'ai survolé seul une partie du glacier du Baltoro. C'est le plus long glacier du monde après ceux des Pôles. J'ai halluciné devant ce décor unique. C'est la plus grande concentration de montagnes de plus de 8000 mètres sur la planète. Au milieu de ce spectacle se trouve le K2 qui culmine à plus de 8600 mètres. C'était tentant d'y aller mais je n'étais pas prêt pour ce vol de près de 100 kilomètres sans possibilité d'atterrissage, je manquais d'oxygène, je n'avais plus de nourriture et j'avais déjà très froid à plus de 7000 mètres. Je me suis entrainé, j'ai monté une équipe avec Horacio et nous avons mis en place la logistique nécessaire pour pouvoir revenir et tenter notre chance. C'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. » explique le parapentiste belge.

©Red Bull Content Pool

Ce n'est pas ta première fois au Pakistan. Qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois dans ce pays ?

« Le Pakistan pour le parapente c'est comme Hawaï pour les surfeurs ou l'Alaska pour les skieurs. C'est simplement ce qui se fait de plus grand. Les vols sont épiques et les conditions sont fortes. L'engagement est total. Le premier village est loin. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Avec les années j'ai lié des liens solides avec les locaux, spécialement dans le village de Hushé ou nous avons beaucoup d'amis. » - Tom de Dorlodot.

©Red Bull Content Pool

Comment arrivez-vous à ramener de telles images dans des conditions si compliquées ?

« C’était encore tout à fait impossible il y a quelques années. Lors du tournage de notre premier film au Pakistan en 2011, nous fixions des grosses caméras reflex sur nos casques. Cela pesait près de 2 kg et nous n’avions que 12 minutes d’images. Il n’y avait pas de stabilisateur et les images tremblaient, les capteurs gelaient, les batteries s’usaient trop vite. Cette fois nous étions équipés avec les dernières GoPro munies de batteries résistantes au grand froid (jusqu’à -25 degrés), avec des cartes mémoires très puissantes et des capteurs stabilisés. C’est juste incroyable de pouvoir filmer en haute définition à plus de 7000 mètres et d’enfin pouvoir partager ces images exceptionnelles avec le plus grand nombre. » - Tom de Dorlodot.

©Red Bull Content Pool

Qu'est-ce qui rend ces images uniques ?

« Ces images sont complètement uniques car même les hélicoptères ne montent pas là-haut. Nous sommes les premiers à avoir filmé le K2 de cette manière et d'aussi près. Lorsque nous étions en vol, frôlant les faces du K2, à 7577 mètres, nous pouvions voir le Nanga Parbat qui se trouve à plus de 185 km de là! C'était juste magique. Vraiment un grand moment d'émotion, les larmes de joies gelaient sur mes joues. » - Tom de Dorlodot.

©Red Bull Content Pool

Les bénéfices du film iront pour un projet humanitaire au Pakistan, peux-tu nous en dire plus ?

« Nous sommes liés depuis notre premier voyage au Pakistan au petit village de Hushé. C'est l'un des villages les plus reculé du Pakistan. Les gens y sont d'une gentillesse rare et extrêmement accueillants. Malheureusement le village manque vraiment de moyen pour développer un petit dispensaire. En hiver il peut y avoir jusqu'à 5 mètres de neige, ils sont alors coupés du monde. Nous aimerions y faire construire une infirmerie équipée avec une salle d'accouchement pour que les naissances puissent s'y passer en toute sécurité. C'était le projet de notre ami, porteur d'altitude légendaire, little Karim qui nous a quitté l'année dernière. Nous allons essayer de mettre cela en place avec une ONG locale. » - Tom de Dorlodot.

©Red Bull Content Pool

Quels sont tes projets à venir ?

« Je travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Je suis actuellement à la recherche de fonds pour pouvoir lancer la construction d'un voilier d'expédition en aluminium qui servira de base de travail pour partir en expédition avec des sportifs, des scientifiques et notre équipe de production. Je prépare également le Red Bull X Alps qui aura lieu en juin. C'est une course extrême qui se fait à pied et en parapente à travers les Alpes. Les entrainements vont s'intensifier dans les prochaines semaines. » - Tom de Dorlodot.

©Red Bull Content Pool

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/