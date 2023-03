Entraînez-vous avec Wout van Aert grâce à son propre défi Strava

Wout van Aert (BEL/Jumbo - Visma) riding the final iTT, stage 20 from Lacapelle-Marival to Rocamadour (over 40km) of the 2022 Tour de France ©RedBull/kramon ©©RedBull/kramon

À partir du lundi 13 mars 2023, l’inscription au Red Bull Fly Like Wout sera ouverte sur Strava. Le défi débutera le lundi 3 avril 2023, juste après le Tour des Flandres. Si vous vous inscrivez dès maintenant sur https://www.redbull.com/be-fr/projects/fly-like-wout-van-aert-challenge-strava, vous pourrez rejoindre le club organisateur sur Strava et ainsi recevoir des mises à jour ainsi que le coup d’envoi officiel ! Si vous souhaitez avoir la chance de gagner un entraînement avec Wout van Aert ou l’un des autres prix, vous devrez vous entraîner au moins trois fois par semaine, pendant 30 minutes minimum, pendant trois semaines consécutives.

Pour être tenu(e) au courant des dernières informations, vous pouvez rejoindre le club Red Bull Belgium sur Strava via l’adresse https://www.strava.com/clubs/1018164.

Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) setting the pace for all others to follow... ITT Stage 1 from Copenhagen to Copenhagen / DEN (13km) 109th Tour de France 2022 (2.UWT) - Grand Départ in Denmark ©kramon ©©kramon

Pour gagner, Wout sait que cela nécessite un travail acharné et une grande régularité dans l’entraînement. Wout s’entraîne donc de manière très spécifique plusieurs fois par semaine, à vélo bien sûr, mais il apprécie également la course à pied. A présent, il lance un défi à la Belgique avec l’aide de Red Bull : faire du vélo ou de la course à pied pendant au moins 30 minutes, trois fois par semaine, pendant trois semaines. En participant, vous aurez la chance de gagner une expérience unique : une séance d’entraînement en compagnie de Wout en personne !

