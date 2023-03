Vivez la quatrième étape du Freeride World Tour en direct ce lundi 13 mars sur FreeRide

En 2022, l’histoire du FWT avait été marquée avec le nouveau format de compétition inédit qui offrait aux riders non pas une, mais deux descentes, seul le meilleur résultat étant retenu. Malgré des conditions difficiles sur la montagne intimidante du Wildseeloder, le décor était planté pour une journée de compétition intense qui a comporté des chutes et des podiums inoubliables.

©Freeride World Tour & JBERNARD

Rendez-vous en Suisse

Les riders disposeront d’une pause de près de deux semaines afin de se préparer avant la dernière épreuve du FWT 2023 : le légendaire Xtreme Verbier. Le mythique Xtreme de Verbier est considéré comme l’Evénement du monde du freeride. Pour sa 27ème édition, la compétition se tiendra du 25 mars au 2 avril (pendant une journée uniquement, en fonction des conditions météorologiques), sur la célèbre face nord du Bec des Rosses, un lieu mythique du freeride situé dans les hauteurs de Verbier. Il s’agit de la dernière étape et la finale du Freeride World Tour (le Championnat du Monde de Freeride organisé par la FIS), qui récompensera les meilleurs freeriders et freerideuses de la discipline. Avant cela, les 18 meilleurs freeriders et les 10 meilleures freerideuses du monde se seront affrontés sur des pentes vertigineuses au Canada, en Espagne, en Andorre et en Autriche. Restez présents sur FreeRide by DH Les Sports + pour suivre cette fin de saison qui s’annonce exceptionnelle.

©Freeride World Tour / Quattro Media / JBERNARD

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l’entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n’importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d’arrivée en bas. C’est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L’objectif de ce système approuvé par les riders est d’avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d’avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2023 sur FreeRide by DH Les Sports +.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram : https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/