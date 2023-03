Les nouvelles technologies de vêtements The North Face : parfait pour affronter la météo belge ? ©The North Face

Premier test, Rainwear

La collection Rainwear de The North Face apporte des produits imperméables et respirants, utiles dans la nature comme en ville. Ces produits offrent une protection contre les averses pour ne pas devoir renoncer à l’aventure. La veste Dryzzle fait partie des produits phares de la marque, et nous avons pu la tester. La technologie FUTURELIGHT™ à coutures scellées, celle-ci est imperméable et perméable à l’air, ce qui permet d’évacuer facilement la transpiration lors de l’effort. Le modèle pour homme comprend des poignets réglables et un serrage à la taille pour offrir un maximum de confort, tandis que le modèle pour femme est plus long et propose une capuche à bords pour mieux se protéger des intempéries.

La veste West Basin est conçue à 27 % de matériaux d’origine végétale et est dotée de la technologie DryVent™ triple épaisseur aux coutures scellées, elle est imperméable, respirante et protège des vents modérés. Une membrane supplémentaire permet de retenir la chaleur pendant les moments les plus froids, tandis que les poignets élastiqués et la capuche ajustable permettent de faire barrière contre toutes les conditions météorologiques.

Une question se pose : Que valent réellement toutes ces nouvelles technologies développées par The North Face ? Après plusieurs mois de tests en conditions réelles, aussi bien en jungle urbaine qu’en expédition en Islande et des Alpes, les produits s’avèrent être à la hauteur des promesses initiales, bien qu’ayant quelques limites, comme nous le verrons plus loin.

Quelques caractéristiques supplémentaires :

· Tissu DryVent™ deux épaisseurs respirantes et imperméables avec coutures scellées et finition déperlante longue durée DWR sans PFC pour rester au sec.

· 100 % matière coupe-vent

· Modèle coupe alpine avec poches zippées pour les mains

<< Découvrez ces produits >>

Les nouvelles technologies de vêtements The North Face : parfait pour affronter la météo belge ? ©The North Face

Seconde technologie, FUTURELIGHT

Pour cette technologie, nous nous sommes intéressés aux pantalons proposés par la marque avec le Circadian et le Dryzzle. Premièrement, on retrouve un pantalon léger doté de la technologie FUTURELIGHT et FlashDry XD™. Les tissus FlashDry XD™ sont conçus pour évacuer l’humidité, sécher rapidement et résister aux frottements ainsi qu’aux déchirures tout en vous gardant confortablement au frais et au sec.

Ensuite, le pantalon Dryzzle FUTURELIGHT™. Annoncée comme la technologie la plus avancée au monde de vêtements d’extérieur imperméables et respirants, la technologie FUTURELIGHT fait parler d’elle. Testés en pleine nature, les produits FUTURELIGHT allient un poids minime et une protection contre le froid et l’humidité. Pour la toute première fois, The North Face a ajouté à la membrane étanche la propriété de perméabilité à l’air. Contrairement aux membranes traditionnelles, la nanostructure de la membrane FUTURELIGHT™ permet à l’air de circuler afin d’offrir une meilleure ventilation et une respirabilité accrue sans que cela n’altère l’imperméabilité ni la résistance.

La nanostructure de la membrane des vestes FUTURELIGHT permet à l’air de passer à travers pour être plus respirante sans sacrifier l’imperméabilité et la solidité. Les fils Spectra® sont utilisés sur les coudes pour plus de résistance et toutes les coutures sont entièrement scellées pour faire barrière contre le vent, la pluie et la neige. Le compagnon idéal pour une sortie en pleine nature.

<< Découvrez ces produits >>

Les nouvelles technologies de vêtements The North Face : parfait pour affronter la météo belge ? ©The North Face

Troisième test, Thermoball 50/50

Pour avoir testé cette technologie dans le grand nord, c’est de loin la technologie la plus aboutie des produits testés. Pour un poids minime, on obtient une veste capable de vous suivre en expédition, dans des conditions très rudes. Initialement dubitatifs, nous avons voulu pousser cette technologie au bout de ses limites, et le résultat est plutôt concluant.

Suite à l’innovation révolutionnaire 50/50 Down, lancée en 2020 par la marque, The North Face a fait évoluer la technologie pour créer la veste ThermoBall™ 50/501. Cette veste en nylon recyclé, compacte et polyvalente, est une innovation en matière d’isolation respirante. Garnie d’une isolation ultra-chaude appelée ThermoBallTM Eco, fabriquée en polyester recyclé, elle reste néanmoins très légère grâce à sa construction respirante à caissons 50/50. Cette série de caissons formant des tubes remplis de duvet, s’associe à un tissu extérieur hautement perméable à l’air afin de créer une couche de duvet à la respirabilité imbattable, pour fournir une chaleur qui respire. Cela permet à l’humidité et à l’excès de chaleur de s’échapper afin d’éviter la surchauffe lors d’activités ou d’efforts intenses dans des conditions extrêmes. Cette construction isole également efficacement du froid dans des conditions fraiches et humides.

Quelques caractéristiques supplémentaires :

· La construction à chicanes 50/50 ThermoBall™ Eco vous aide à rester au chaud tout en assurant la respirabilité.

· Bande élastique aux poignets

· Zip central inversé sur le devant

<< Découvrez ces produits >>

Les nouvelles technologies de vêtements The North Face : parfait pour affronter la météo belge ? ©TNF

Dernier test, DryVent

Pour ce test, nous avons mis à l’épreuve la veste TriClimate de la marque. Ici, il s’agit en réalité de deux vestes en une. En effet, la première couche (veste) est amovible et laisse la sous-couche (deuxième veste) apparente. C’est ainsi que la marque arrive à sa promesse TriClimate. La partie extérieur DryVent™ est imperméable et respirante, et possède une couche interne dotée de l’isolation PrimaLoft® Black qui offre une protection légère. On apprécie l’idée, et l’efficacité du produit. On apprécie moins l’aspect pratique de la veste pour une utilisation en terrain d’aventure. Elle reste en effet pratique pour une utilisation urbaine, mais lorsqu’il s’agit de l’utiliser en expédition, celle-ci trouve ses limites. Penchez-vous alors plutôt sur une veste plus “simple”, comme celles présentées plus haut.

The North Face

The North Face® a été fondée en 1966 dans le but de préparer les athlètes de plein air aux rigueurs de leurs prochaines aventures. Aujourd’hui, la marque est numéro un mondial d’outdoor, créant des produits testés par les athlètes et éprouvés par les expéditions afin d’aider à explorer et à tester les limites du potentiel humain.

Retrouvez d’autres tests de matériels sur FreeRide by DH Les Sports +.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram : https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/