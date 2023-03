La Clusaz, située dans les Alpes françaises, a accueilli la Coupe d'Europe de Slopestyle et Big Air, rassemblant les meilleurs skieurs freestyle du circuit continental. Les riders étaient présents pour s'élancer sur des kicks de plusieurs mètres de haut et exécuter des tricks de plus en plus impressionnants. Cet événement faisait partie de la "LCZ FREESTYLE WEEK", une semaine entière dédiée au ski freestyle et mettant en avant les jeunes talents de demain, les futurs grands skieurs au style innovant, en présence de nombreuses nationalités. Les légendes de la station étaient également présentes pour observer le spectacle.

Immersion dans la Coupe d’Europe de ski Freestyle à La Clusaz ©Alexandre Buslain

Une station, une histoire

« On a une histoire quand même avec le freestyle. Depuis le milieu des années 80, notre emblématique champion Edgar Grospiron, médaillé olympique et de champion du monde également à trois reprises. » précise Stéphane Vittoz.

La Clusaz est une destination où la montagne est ancrée dans son histoire, mais avec un regard tourné vers l'avenir. Au fil des décennies, la station s'est dotée d'une identité unique grâce à son terrain de jeu exceptionnel et son accueil chaleureux. La culture glisse est omniprésente, combinée à un art de vivre à la montagne qui crée une atmosphère inoubliable. La Clusaz est animée par une communauté passionnée qui sait valoriser et partager son patrimoine naturel, culturel, architectural et gastronomique. La LCZ, la communauté ride de La Clusaz, en est un exemple remarquable.

©La Clusaz / Clement-Hudry-BD

Le Club des Sports & le LCZ

« On se doit de rester toujours un peu dans la place internationale, surtout pour nos jeunes. Les jeunes qui grandissent au club de sport de La Clusaz, les jeunes qui évoluent sur le circuit international. On a quand même un gros groupe aujourd'hui. Sur cette Coupe d'Europe, on a quand même neuf athlètes sélectionnés pour un rôle premier détecter, former, initier à la compétition. » développe Stéphane.

La culture ride est profondément ancrée dans le mode de vie de La Clusaz, et les riders locaux se rassemblent sous la bannière du LCZ pour maintenir cet esprit vivant. Les freeriders, freestylers et tous ceux qui sont libres de vibrer au rythme de la glisse sont les bienvenus. LCZ réunit des passionnés de tous niveaux, des pratiquants assidus aux amateurs, qui participent à l'organisation d'événements ride tout au long de la saison. LCZ, c’est également une boutique de vêtements, un partage de superbes images de ski sur les réseaux sociaux et surtout des productions de films mettant en scène les acteurs locaux.

La Clusaz est également reconnue pour la qualité de ses infrastructures ride, notamment le LCZ Park qui a accueilli l'étape de Slopestyle et Big Air de la Coupe d'Europe de ski Freestyle. Les riders locaux du LCZ bénéficient d'un snowpark à la hauteur de leurs ambitions tout au long de la saison à La Clusaz. Le LCZ Park offre un espace ludique pour tous les amateurs de freestyle ! De nombreux modules tels que des big air, des rails, des box, sont à disposition durant toute la saison, permettant aux skieurs passionnés d'exprimer leur créativité grâce aux rails modulables. Un terrain de jeu idéal !

©La Clusaz

