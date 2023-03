La nouvelle génération de skieurs freestyle est là ; rencontre avec Kaditane Gomis

©La Clusaz

Kaditane Gomis a su user de ruse pour forger son destin. Alors âgé de dix ans, il s'est inscrit en cachette à sa première compétition de freestyle, sans l'approbation de ses parents. Ce jour-là, sa mère skiait sur le domaine de Manigod avec une amie quand elle a entendu le speaker annoncer que son fils venait de terminer troisième, ce qui a validé les aspirations du jeune garçon qui préférait sauter les bosses au bord de la piste plutôt que de passer entre les piquets. Il louait chaque après-midi une paire de skis freestyle pour prolonger ses entraînements en ski alpin, avant de recevoir une paire de skis à double spatule en cadeau de Noël de ses parents. À l'âge de 13 ans, il a renoncé au football, une autre de ses passions, pour se concentrer sur le ski. Il avait commencé à jouer au football à l'âge de quatre ans, grâce à son père Alphonse, qui était entraîneur et qui l'avait surclassé dans toutes les catégories de jeunes. Sa précocité a également été remarquée par ses enseignants, qui l'ont fait sauter une classe, le CP, car il savait lire et écrire avant les autres. Le début d’une belle histoire.

Une victoire difficile

« On est à La Clusaz sur le snowpark. Pour une Coupe d'Europe, il y a eu le slopestyle hier, les finales et aujourd’hui c’était le Big Air, les qualifications. Ça a commencé très mal pour moi, on va dire, parce que je suis arrivé sur l'événement malade, un peu fatigué. Du coup, je me suis qualifié de justesse. Premier run de finale, je l’ai raté. Avec mon coach, on s'est dit qu'il fallait lâcher les chevaux pour le deuxième run, et qu'on pouvait peut-être faire un hold-up. J’y suis allé à 250 % de ce que je pouvais faire. Et je ne peux pas être plus content de moi. Je ne pouvais pas faire mieux. Ça ne m'était jamais arrivé de gagner une compétition du coup chez moi. Mais un événement aussi gros, c'est ouf ! » explique Kadi.

Le Club des Sports

« On se doit de rester toujours un peu dans la place internationale, surtout pour nos jeunes. Les jeunes qui grandissent au club de sport de La Clusaz, les jeunes qui évoluent sur le circuit international. On a quand même un gros groupe aujourd'hui. Sur cette Coupe d'Europe, on a quand même neuf athlètes sélectionnés pour un rôle premier détecter, former, initier à la compétition. » développe Stéphane Vittoz, Directeur du club des Sports la Clusaz.

La culture de la glisse est profondément enracinée dans le style de vie de La Clusaz, et les locaux adeptes du ride se regroupent sous la bannière LCZ pour préserver cet esprit. Les freeriders, freestylers et tous ceux qui aiment vibrer au rythme de la neige sont les bienvenus. LCZ rassemble des passionnés de tous niveaux, des riders chevronnés aux débutants, qui contribuent à l'organisation d'événements ride tout au long de la saison. En plus d'une boutique de vêtements, LCZ partage également de superbes images de ski sur les réseaux sociaux et produit des films mettant en vedette les acteurs locaux.

« Je pense qu'on a un support et un soutien de La Clusaz qui est quand même ouf. Par rapport à ce qui peut être proposé ailleurs, c'est trop bien parce qu'ils vont pousser à fond derrière nous. Ils vont nous soutenir financièrement sur les déplacements. On a des coachs incroyables et on ne serait jamais là s'ils n'étaient pas là. Une grosse partie, c'est grâce à eux. » développe Kadi Gomis.

