6 refuges de moyenne montagne dont 1 ouvert toute l’année.

100 moniteurs et 15 guides.

14 000 lits touristiques.

145 km de pistes de ski alpin et nordique.

Un domaine skiable situé entre 1164 et 2500 mètres d’altitude.

25 remontées mécaniques.

Plus de 125 jours de ski par an.

Un centre de biathlon et des cours proposés par le Club Alpimum.

Saint-Gervais & Les Contamines, au cœur de ces destinations natures pour sportifs ©Boris Molinier

Saint-Gervais Mont Blanc en quelques chiffres c’est :

4 villages (Le Fayet, Saint-Gervais, Le Bettex, Saint-Nicolas).

5734 habitants à l’année.

Un point culminant à 4807,81m, le Mont Blanc, rien que ça.

2 domaines skiables (Évasion Mont-Blanc et Les Houches / Saint-Gervais)

500km de pistes (445 km Évasion Mont-Blanc et 55 km Les Houches / Saint-Gervais)

255 pistes pour tous niveaux.

124 remontées mécaniques.

50 km d’itinéraires balisés pour ski de rando et raquettes (12,5 km ski de randonnée et 37 km raquettes)

25 000 lits touristiques.

Du ski au speedriding, de l’escalade de cascade de glace au biathlon ou des thermes au restaurant gastronomique, ces deux destinations regroupent l’essentiel à tous sportifs, le tout dans un cadre où la nature a repris ses droits.

Saint-Gervais & Les Contamines, au cœur de ces destinations natures pour sportifs ©Boris Molinier

Le Refuge des Prés

En 2017, la Compagnie des Guides de Saint Gervais Les Contamines et la Mairie des Contamines ont lancé un projet ambitieux qui a débuté en mai 2020 après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires. L'objectif était de créer un refuge respectueux de l'environnement, confortable et chaleureux. Les guides ont investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet, en prêtant une attention particulière aux matériaux choisis, à la captation des sources d'eau potable et au traitement des eaux usées. Le refuge utilise également deux sources d'énergie, le gaz et le solaire, et possède la plus grande installation photovoltaïque de la région. Le projet a nécessité plus de 15 mois de travaux, effectués par une équipe de 50 artisans issus de 14 entreprises locales. Grâce au soutien de la région Rhône-Alpes-Auvergne, du département de la Haute Savoie, du commissariat de massif, de la Mairie des Contamines-Montjoie, ainsi que de deux partenaires bancaires et France Active, le financement a pu être bouclé. Toutes les personnes impliquées dans ce projet ont travaillé avec passion et détermination pour mener à bien cette aventure. Le résultat est magnifique et le refuge a été baptisé Le Refuge des Prés.

Saint-Gervais & Les Contamines, au cœur de ces destinations natures pour sportifs ©Les Contamines Montjoie

Le lieu est idéal par sa position géographique. Utilisé comme camp de base, le Refuge des Prés permet une immersion dans la réserve naturelle des Contamines et les cols voisins sont autant de terrain de jeux à gravir en ski de randonnée.

Le Tramway du Mont Blanc

Considéré comme une remontée mécanique dans vos forfaits de ski, le Tramway du Mont-Blanc est une ligne de chemin de fer à crémaillère qui relie la ville de Saint-Gervais-les-Bains au sommet du Mont-Blanc, le plus haut sommet d'Europe. Enfin, c’était le plan initial. Le projet a été mis en pause durant la seconde guerre mondiale et n’aura finalement jamais atteint le sommet, ce qui n’est finalement pas une mauvaise chose. Il s'agit de l'un des plus anciens trains à crémaillère encore en activité, inauguré en 1909. Le Tramway du Mont-Blanc offre une vue spectaculaire sur les montagnes alpines tout au long du trajet avant d'atteindre le Nid d'Aigle à une altitude de 2 372 mètres en été, et Bellevue, 1 801 m d’altitude en hiver, d'où les randonneurs peuvent continuer leur ascension vers le sommet du Mont-Blanc.12,5 km ski de randonnée et 37 km raquettes.

Bien plus qu’une simple attraction touristique, le tramway est utilisé par les skieurs pour rejoindre Les Houches depuis Saint-Gervais par exemple, et ainsi profiter de toutes les pistes de ski qu’offre la station.

Saint-Gervais & Les Contamines, au cœur de ces destinations natures pour sportifs ©Boris Molinier

Les Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc

Née des pluies tombées sur la plus haute montagne d’Europe, le mythique Mont Blanc, il y a 6500 ans, l’eau thermale du Mont Blanc voyage dans les souterrains du massif alpin jusqu’à 3000 mètres de profondeur, à une température de 100 degrés. Au cours de ce voyage, elle se charge de minéraux actifs avant de surgir naturellement à la source de Saint-Gervais à une température de 39 degrés.

Grandement utilisés par les sportifs, avant, pendant et après la saison, les Thermes offrent le bien-être nécessaire à la performance physique. Les vertus des eaux et les infrastructures des lieux offrent aux sportifs un complément indispensable à une préparation physique au sommet. Les Thermes proposent des formules spéciales pour les sportifs désirants apporter à leur préparation un complément thermal.

Saint-Gervais & Les Contamines, au cœur de ces destinations natures pour sportifs ©David J. Richalet

Pour l’histoire ; Au début du XIXe siècle, Saint-Gervais était un petit village rural paisible, peu fréquenté par les touristes. Seuls les bergers venaient avec leurs troupeaux pour profiter de l'herbe verte et de la source d'eau chaude riche en soufre. En 1806, le notaire royal Maître Gontard fit analyser discrètement l'eau et découvrit ses vertus curatives ainsi que sa richesse en minéraux. C'est ainsi qu'en 1807, il fonda sa petite entreprise et créa les thermes de Saint-Gervais.

