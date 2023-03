Une quatrième étape du Freeride World Tour 2023 au sommet ; les meilleurs riders à Fieberbrunn en Autriche

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Snowboard hommes

Jonathan Penfield (USA) fait preuve d'une régularité impressionnante avec une ligne fluide et remporte la victoire. Il saute la barre Hoisl, avant d'effectuer un transfert à grande vitesse. Jonathan a ensuite terminé la section inférieure avec de beaux jumps. Ludovic Guillot-Diat (FRA) a conservé son dossard d'or avec une ligne créative différente qui lui confère la deuxième place, Liam Rivera (MEX) complète le podium du jour.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Snowboard femmes

La poudre immaculée pour Katie Anderson (CAN) lui a été profitable : elle saute une barre et termine par une section inférieure propre avec plusieurs sauts pour s’attribuer la première place. C'est sa troisième victoire de la saison, la mettant hors de portée du reste du peloton. Elle remporte ainsi son premier titre mondial FWT. L'héroïne locale Manuela Mandl (AUT) a terminé à la deuxième place, annonçant malheureusement sa retraite du FWT, suivie d’Anna Orlova à la troisième place.

« La neige était top, et cette face est super cool, donc c’était génial d'avoir une bonne course. J'ai fini par changer de ligne, et je me suis retrouvée dans une section où je ne pouvais pas voir tous les take-off, ce qui faisait un peu peur parfois ! Cela semble irréel [d'être championne du monde], mais je suis très excitée - je ne pouvais pas rêver mieux. » explique Katie Anderson.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Ski hommes

Andrew Pollard USA) a livré une course fluide de haut en bas, en commençant par un 360 rythmé au-dessus de la barre de Hoisl, avant de continuer et d’enchaîner plusieurs sauts, dont un autre 360 et quelques airs énormes, pour terminer premier. Maxime Chabloz (SUI) a réalisé un parcours exaltant, plein de tricks à grande vitesse, dont un énorme Backflip pour s'emparer de la deuxième place. Oscar Mandin (FRA) quant à lui termine troisième.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Ski femmes

Arianna Tricomi (ITA) a retrouvé ce à quoi elle s'était habituée au fil des ans : la première place dans une épreuve FWT. Elle a montré ses véritables talents de freeride, accélérant dans une zone extrêmement technique avec rythme et confiance,elle a ajouté à cela un 360 sur un saut dans la section inférieure. Justine Dufour-Lapointe (CAN) a pris la tête du classement général grâce à un run solide pour terminer deuxième, tandis que Megane Betend (FRA) s’attribue la troisième place.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Rendez-vous en Suisse

Les riders disposeront d'une pause de près de deux semaines afin de se préparer avant la dernière épreuve du FWT 2023 : le légendaire Xtreme Verbier. Le mythique Xtreme de Verbier est considéré comme l'Evénement du monde du freeride. Pour sa 27ème édition, la compétition se tiendra du 25 mars au 2 avril (pendant une journée uniquement, en fonction des conditions météorologiques), sur la célèbre face nord du Bec des Rosses, un lieu mythique du freeride situé dans les hauteurs de Verbier. Il s'agit de la dernière étape et la finale du Freeride World Tour (le Championnat du Monde de Freeride organisé par la FIS), qui récompensera les meilleurs freeriders et freerideuses de la discipline. Avant cela, les 18 meilleurs freeriders et les 10 meilleures freerideuses du monde se seront affrontés sur des pentes vertigineuses au Canada, en Espagne, en Andorre et en Autriche. Restez présents sur FreeRide by DH Les Sports + pour suivre cette fin de saison qui s’annonce exceptionnelle.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2023 sur FreeRide by DH Les Sports+.

