Partez explorer les montagnes avec les dernières technologies de masques et casques Julbo ©Julbo Eyewear

Le test a été effectué dans le massif des Aravis, dans les Alpes françaises. Le jeu était de sortir les skis, peu importe les conditions et ainsi voir ce que valait réellement cet équipement. Premier jour, tempête de neige. Le masque s’est parfaitement adapté à la météo, offrant une bonne visibilité sur le relief malgré les conditions. Le casque offrait lui le confort et l’assurance nécessaire pour skier à 200%. Deuxième jour, grand soleil (oui la météo change vite en montagne). Une fois encore, la lentille Reactiv du masque jouait parfaitement son rôle, offrant une excellente visibilité face au soleil. Au premier abord, ce matériel répondait aux attentes. Il était temps de creuser un peu plus pour comprendre les technologies développées par Julbo.

Premier test, le masque CYCLON Pair of Kings

Pair of Kings, le masque de ski Julbo CYCLON Reactiv 0-4 porté par les légendaires Sam Anthamatten et Antti Ollila. Ce nouveau masque est le résultat d'un travail entre Julbo et deux skieurs : Antti et Sam, tous les deux des figures majeures dans leur domaine. Bien qu'ils aient des approches différentes, leurs compétences se complètent parfaitement. Les deux athlètes ont participé activement au développement de ce masque.

Avec un packaging particulier, reprenant les codes d’un jeu de carte, ce masque se démarque avant tout avec par son esthétisme. D’un extrême à l’autre, le CYCLON offre une protection inégalée. Le masque possède une lentille photochromique qui offre un taux de transmission de la lumière visible de 7% à 80% (catégorie 0 à 4). Julbo a repoussé les limites de la technologie photochromique en proposant la plus grande gamme photochromique disponible sur le marché. La technologie High Contrast permet une lecture parfaite du relief, tandis que la base translucide convient aux conditions de faible luminosité. La teinte de la lentille s'adapte aux changements de conditions météorologiques pour offrir une protection solaire et anti-éblouissement exceptionnelle de catégorie 4. Ce masque est adapté aux conditions extrêmes, qu'il s'agisse de l'obscurité ou des journées de grand ensoleillement en altitude. Le partenaire d’aventure idéal.

En résumé, le CYCLON Pair of Kings c’est :

Poids : 115 g

Protection : Photochromique 0 <> 4

VLT (transmission de la lumière) : 7% à 80%

Matériel : Trivex

<< Découvrez le CYCLON Pair of Kings >>

Second test, le casque HYPERION MIPS®

Julbo a très clairement créé le casque idéal pour les passionnés de ski hors-piste et de poudreuse qui recherchent toujours plus de sécurité. Ce casque possède une construction hybride en In-Mold et ABS pour offrir une protection maximale en cas de choc, renforcée par la technologie MIPS®. Pour maintenir votre tête parfaitement en place, le système de réglage Full Adjustable Fit du tour de tête vous permet de l'ajuster précisément dans toutes les positions. La boucle magnétique Fidlock® vous permet également de mettre ou de retirer facilement le casque, même avec des gants. Les oreillettes 3D souples et amovibles, modelées autour de l'oreille, vous permettent d'utiliser votre casque toute la saison sans compromettre votre audition. Le système de ventilation actif Adjustable Airflow vous permet de contrôler l'aération du casque en fonction de votre utilisation, tandis que la visière ventilée prévient la formation de buée sur votre masque, même dans des conditions chaudes ! Le partenaire idéal à toute session freeride.

En résumé, l’HYPERION MIPS® c’est :

Poids : 655 g

Mixte

Protection MIPS

Ventilation active

<< Découvrez l’HYPERION MIPS® >>

Retrouvez d’autres tests de matériels sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/