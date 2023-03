Après avoir terminé sixième lors de la première apparition du skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Aurélien Giraud avait déjà annoncé qu’il serait de retour en 2024 pour les JO de Paris. À un an de l’événement, le skateur lyonnais de 25 ans a impressionné tout le monde au skatepark de Sharjah, aux Émirats arabes unis, à quelques pas de Dubaï.

Être Champion du Monde, le skateur Aurélien Giraud nous explique ce moment unique ©Monster Energy

Classé sixième mondial en 2021, Giraud a remporté son premier titre de champion du monde et sa plus grande performance en compétition. Après avoir raté les éditions de 2019 et 2021, où il avait terminé 31ème et 45ème, il a remporté le titre mondial en street ; une discipline de skate avec des éléments urbains tels que des escaliers ou des plans inclinés, devant le Portugais Gustavo Ribeiro, qui a remporté la médaille d’argent (267,38 points). Il s’agit du premier titre de champion du monde pour un Français dans un championnat de la World Skate (la fédération internationale).

La clé du progrès

“Le meilleur moyen de progresser, c’est de prendre plaisir à faire le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours ou pas. Mais il faut toujours prendre plaisir à faire, comme ça, on ne sent pas les heures de travail passer. Que ce soit dans n’importe quel domaine quand on kiffe, c’est comme ça qu’on progresse le plus vite, on comprend mieux les choses, on est content de les apprendre et je pense que c’est vraiment la clé pour moi du succès. Je n’aurais jamais cru, déjà m’imaginer vivre du skate, c’était déjà incroyable. Aujourd’hui, j’ai de la chance, et je suis vraiment reconnaissant, et je sais la chance que j’ai et j’en profite au maximum. ” développe le champion.

On n’est pas invincible

“Oui, on prend des vacances. On fait des petites pauses de skate. Après on reprend en septembre avec les collègues. C’est obligatoire de faire une pause et de couper un peu. Je trouve que pour moi, c’est obligatoire de couper un peu pour ne pas être dégoûté, ne pas en faire trop et avoir du temps pour soi aussi. On va avoir une année assez chargée quand même, c’est important de prendre des pauses. On sélectionne surtout les évènements pour éviter les blessures, pour éviter le pire. On ne peut pas tous les faire non plus. On ne peut pas se permettre d’être partout ou de faire des vidéos en même temps et prendre des risques inconsidérés alors qu’on est en milieu de saison. On essaie de limiter la casse, on n’est pas invincible” développe Aurélien Giraud.

