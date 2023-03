Le Freeride World Tour 2023 touche à sa fin sans Xtreme de Verbier ©@freerideworldtour/©JBERNARD

Toutes les remontées mécaniques menant vers le lieu de la compétition ont été fermées depuis samedi en raison du vent constant et du danger d’avalanche, qui est actuellement de quatre sur cinq. Hier, les guides de montagne, accompagnés de Nicolas Hale-Woods, PDG du FWT, et Directeur des Juges du Freeride World Tour, Laurent Besse, ont évalué la situation depuis un hélicoptère, mais les équipes de sécurité n’ont pu accéder au lieu dit que ce matin. C’est lors des travaux de sécurité effectués ce matin, que plusieurs couches de neige se sont détachées pour former de grandes avalanches généralisées, laissant un terrain impraticable même pour les spécialistes les plus expérimentés de la discipline. Aujourd’hui était la seule option viable pour une compétition et, avec plus de nuages et de neige prévus pour l’après-midi et le reste de la semaine, le Bec continuera d’être inaccessible pour les athlètes FWT, empêchant la tenue de l’événement.

Valentin Rainer (AUT) en ski hommes.

“Incroyable de remporter le titre. J’étais prêt pour une compétition aujourd’hui, mais la nature était plutôt de mon côté, je dirais. J’aurais quand même souhaité faire une descente ici à Verbier, mais nous le ferons l’année prochaine ! C’était une très bonne saison ; depuis le premier stop, tout était incroyable – une saison de rêve, c’est sûr. ”

Justine Dufour-Lapointe (CAN) en ski femmes

“Je suis sans voix. Honnêtement, je ne pensais pas que cela arriverait aujourd’hui, mais maintenant je suis championne du monde. J’ai travaillé si dur ces derniers mois, mais maintenant je suis tellement fière de tout ce travail acharné et de cette confiance en moi. Terminer la saison avec ce titre signifie tellement pour moi. C’était mon rêve en arrivant dans le freeride, mais je n’ai jamais pensé que cela serait possible aussi rapidement. Je suis tellement heureuse d’avoir rejoint le freeride et la merveilleuse famille du FWT, et je suis excitée de voir ce qui viendra ensuite – ce n’est que le début”

Ludovic Guillot-Diat (FRA) en snowboard hommes

“C’est une journée étrange et triste pour tous les riders, mais nous sommes dans les montagnes, donc c’est comme ça parfois. Je suis très heureux d’avoir le titre et, avec quatre podiums cette saison, j’avais hâte d’en ajouter un cinquième aujourd’hui”

Katie Anderson (CAN) en snowboard femmes, qui a déjà été couronnée à Fieberbrunn

“Un peu aigre-doux aujourd’hui, j’aurais aimé que nous puissions continuer, mais la montagne avait d’autres projets. Je suis vraiment fière de tous ceux qui ont participé cette année, et je suis super heureuse et excitée de remporter le titre – l’année dernière, je n’aurais jamais pensé que je serais là”

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l’entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n’importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d’arrivée en bas. C’est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L’objectif de ce système approuvé par les riders est d’avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d’avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2024 sur FreeRide by DH Les Sports +.

