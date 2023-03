Rencontre au sommet avec Enak Gavaggio, multiple champion et légende du ski des Arcs ©Yves Van Cauter & Vincent Lorent

« J'ai couru en Coupe d'Europe, en ski alpin, ensuite en Coupe du monde, en ski cross. J'ai aussi fait, en gros, le World Tour en Freeride quand j'étais un peu plus jeune. J'ai beaucoup filmé en freeride sur des productions françaises, américaines et après j'ai fait des web séries. Donc je me suis mis à la réal et voilà. Puis je me prépare encore à un nouveau film que je vais faire en avril prochain. » développe Enak.

Les Arcs, le terrain de jeu idéal

Les Arcs est une destination polyvalente qui offre cinq ambiances distinctes pour satisfaire tous les goûts. Cette région comprend une vallée, Bourg Saint Maurice, qui permet un accès facile en train depuis les principales villes européennes, telles que Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam. Il y a également un funiculaire reliant la gare de Bourg Saint Maurice à Arc 1600 en seulement sept minutes. De plus, il y a quatre stations de ski accessibles à pied, chacune située à une altitude différente : Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 Le Village et Arc 2000.

« Alors les Arcs, c'est franchement, oui c’est ma station, bien entendu Mais ce qu'il faut vraiment comprendre chez nous, c'est qu'on peut déjà skier en tout temps. On a une zone massif alpine avec le secteur d'Arc 2000 où on peut skier à 360 degrés et ensuite on a plein de zones de repli entre Peisey, et Villaroger, Arc 1600 où quand il y a du brouillard, du mauvais temps, on peut skier, et ça c’est quand même le vrai point fort. » explique le rider français.

Rencontre au sommet avec Enak Gavaggio, multiple champion et légende du ski des Arcs ©Yves Van Cauter & Vincent Lorent

Les sports d’action aux Jeux Olympiques

« Je vais casser tous vos rêves, mais je pense que c'est une très mauvaise chose (Intégration de sports d’action aux JO). Je pense que les sports alternatifs, que ce soient skate, BMX, surf et tout ça, ce sont des sports qui ont une vraie culture pro. Quand je dis pro, c'est professionnel, sponsor, avec un écosystème propre. Et si on fait un bilan de tout ce qui s'est passé pour les disciplines qui n'étaient pas aux Jeux et qui ont basculé aux Jeux, en tout cas, les perdants numéro un, ce sont les sportifs. Les X-Games, c'était une super alternative. » développe Enak.

Rencontre au sommet avec Enak Gavaggio, multiple champion et légende du ski des Arcs ©Yves Van Cauter & Vincent Lorent

Le point de rendez-vous des riders : l’hôtel La Cachette

L'Hôtel La Cachette, un établissement emblématique de la construction d'Arc 1600 menée par la célèbre créatrice Charlotte Perriand dans les années 70, a récemment été repris par le groupe Friendly Hotels. Après une année de rénovation, cet hôtel est maintenant classé 4 étoiles et a rouvert ses portes cet hiver. Idéalement situé à Arc 1600, face aux pistes, c'est une adresse conviviale et chaleureuse où les clients peuvent se détendre au bar lounge, au restaurant ou sur la grande terrasse ensoleillée. C’est également le point de rendez-vous des riders, offrant une ambiance montagnarde très agréable.

<< Découvrir l’hôtel La Cachette >>

Rencontre au sommet avec Enak Gavaggio, multiple champion et légende du ski des Arcs ©Yves Van Cauter & Vincent Lorent

La Freeski Academy des Arcs

Dans la région de Haute Tarentaise, La Freeski Academy offre une formation spécialisée en ski freestyle et freeride pour les jeunes skieurs passionnés. Fondée en 2014 par Laurent Niol et Xavier Troubat, et avec le soutien d’Enak Gavaggio, cette académie propose des entraînements en été et en hiver ainsi que l'opportunité de participer à des compétitions prestigieuses telles que la Freeride World Qualifier.

« Le seul conseil que je peux dire à tout le monde et à tous les jeunes qui vont faire de la montagne, c'est de passer par des professionnels au début. Faites-vous encadrer, lisez, apprenez et renseignez-vous. » conclut Enak Gavaggio.

Rencontre au sommet avec Enak Gavaggio, multiple champion et légende du ski des Arcs ©Yves Van Cauter & Vincent Lorent

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/