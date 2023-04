Kriss Kyle ride un skatepark suspendu à une montgolfière

Kriss Kyle performs a wallride during the Don't Look Down project in Malmesbury, United Kingdom on December 9, 2022. // Eisa Bakos / Red Bull Content Pool // SI202304080097 // Usage for editorial use only // ©Eisa Bakos / Red Bull Content Pool

« Je rêve de ce projet depuis si longtemps, mais la hauteur m'a toujours inquiété. J'ai dû surmonter mes peurs à plusieurs reprises dans le cadre de projets Red Bull, mais rien de tel. Grimper sur le bord de la nacelle pour atteindre le bowl en dessous a été une expérience tellement extraordinaire. Je n'aurais pas pu le faire sans l'aide et les encouragements de mes amis. À plus de 600 mètres d'altitude, on est tellement haut qu'on n'a presque pas l'impression d'être dans la réalité. » développe Kriss Kyle.

Kriss Kyle, rider britannique, est connu pour avoir constamment repoussé les limites du possible en BMX dans ses projets précédents, qu'il s'agisse de wall rides, d'heli-drops ou d'un skatepark conçu comme une illusion d'optique. Afin de continuer à explorer de nouvelles perspectives, il a cherché à savoir s'il était possible de rouler dans un bowl suspendu dans les airs. Le résultat est son projet le plus ambitieux à ce jour, intitulé "Don't Look Down", visible en haut de l'article, qui succède ainsi à son projet précédent "Kaleidoscope".

Kriss Kyle preparing to for his first flight for his 'Don't Look Down' project in The Cotswolds, England on December 9, 2022. // Sam Dugon / Red Bull Content Pool // SI202304060121 // Usage for editorial use only // ©Sam Dugon / Red Bull Content Pool

« C'était formidable de voir ce projet unique se réaliser en utilisant la même expertise en matière d'aérodynamique, de simulation et de modélisation que celle que nous utilisons en Formule 1. » explique Christian Horner, Oracle Red Bull Racing.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/