Plus que quelques jours avant l'arrivée de Montagne en Scène à Bruxelles

Montagne en Scène Summer ©Montagne en Scène Summer

Au programme

« Ce qui compte » : Le GR20, traversée mythique de la Corse, se parcourt habituellement en 15 jours. Anne-Lise Rousset Séguret va tenter d’établir le record féminin d’une traite, objectif : 36h ! Coachée par son mari, elle se prépare de longs mois pour être à la hauteur de cette épreuve. Une épopée collective au cœur de l’ile de beauté, pleine de tensions et d’émotions !

Montagne en Scène Summer ©cyrille quintard

« Edge of Reason » : Benjamin Védrines et Nicolas Jean s’attaquent à leur premier sommet de 8000m, le Broad Peak au Pakistan. Leur objectif est de se passer des habituels camps d’altitude, pour réaliser l’ascension du camp de base au sommet à la journée en « one push ». La cerise sur le gâteau pour Benjamin serait de battre le record de vitesse d’ascension, tous 8000 confondus, et de décoller en parapente du sommet ! Mais sur les 8000 encore plus qu’ailleurs en montagne, tout ne se passe pas toujours comme prévu…

Montagne en Scène Summer ©Montagne en Scène Summer

« Lumdo Kolola » : En 2018, Jean-Yves Fredriksen réalise la traversée de l’Himalaya en parapente. Au milieu de ce formidable voyage, il rencontre 4 enfants vivant seuls dans une maison au milieu de la jungle népalaise. De retour en France, une évidence s’impose à lui : il doit retourner au Népal pour leur venir en aide. Accompagné de Nicolas Alliot, de leurs parapentes et d’un violon, ils tentent de refaire le chemin que Jean Yves avait effectué pour retrouver les enfants. Une aventure humaine incroyable au cœur de la mousson népalaise !

Montagne en Scène Summer ©Montagne en Scène Summer

« Cap sur El Cap » : Seb Berthe a beau venir du plat pays, il est l’un des meilleurs grimpeurs de « big walls » au monde. Une grande voie l’obsède : le Dawn Wall au Yosemite. Un monstre de près de 1000m de haut avec des difficultés allant jusqu’au 9a, soit tout simplement la grande voie la plus dure de la planète ! Cependant, Seb se refuse à prendre l’avion, même pour réaliser son rêve. Il monte alors un projet consistant à relier le Mexique en bateau depuis l’Europe avec une bande de grimpeurs et grimpeuses ayant plus ou moins d’expérience en navigation… Un voyage au long cours pour Soline, Maud, Julia, Clovis, Loic, Baptiste et Jean Elie, rempli d’humour, de mal de mer et de fissures parfaites !

<< Pour plus d’informations sur Montagne en Scène >>

Montagne en Scène Summer ©Montagne en Scène Summer

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/