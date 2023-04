Ouverture d’un nouveau centre médico-sportif en Belgique pour athlètes de tous niveaux

« Depuis 30 ans , Dimension Sport ASBL propose du sport pour tous, en appliquant la philosophie du développement moteur global du sportif. La natation fait pleinement partie de cette approche multisports et intégrer le centre MEDSANA, en proposant des séances d’accoutumance au milieu aquatique, d’apprentissage de nages et des séances d’aquagym pour adultes et sénior, remplit parfaitement cette mission. » explique Marc Nibus, directeur associé de l’ASBL avec Damien Vandeberg.

L’importance du sport et d’un bon accompagnement

Le sport est devenu de plus en plus présent dans nos vies, que ce soit pratiqué régulièrement, de temps en temps ou même professionnellement. Cette tendance est bénéfique, car nous prenons conscience de l'importance de l'activité physique pour maintenir notre corps et notre esprit en bonne santé, tout en limitant les risques de maladies cardio-vasculaires et d'autres infections courantes. Cependant, cette augmentation de la pratique sportive a également suscité de nouvelles attentes et besoins en matière de préparation physique, de suivi médical et de traitement des traumatismes et des lésions.

« Sur un seul et même site, on retrouve de nombreuses activités complémentaires, qui vont justement permettre de faciliter la prise en charge, la coordination et le suivi au niveau médico-sportif » déclare Sébastien Lincé, qui s’est associé au projet.

Au plus proche des sportifs

Les Docteurs Bertrand Vanden Bulck et Régis Hanssen collaborent régulièrement ensemble et ont décidé de poursuivre leur association dans cette nouvelle entreprise. Le skieur professionnel Armand Marchant et le vététiste Martin Maes sont notamment suivis par les professionnels de la santé de ce centre.

« L’objectif principal de MEDSANA est de proposer une prise en charge globale des pathologies ostéoarticulaires au sein du même centre. Ici, il y a toutes les disciplines nécessaires pour assurer un réel suivi des sportifs. L’accent est aussi bien mis sur le préventif, c’est-à-dire la préparation physique, le bilan nutritionnel, le suivi psychologique, les tests à l’effort, que sur le curatif. C’est top d’avoir pu réunir ça ici, au sein d’un seul et même centre afin de promouvoir l’approche pluridisciplinaire, qui est primordiale dans le monde du sport, qu’il soit professionnel ou amateur. » explique le Dr Vanden Bulck.

