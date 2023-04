Le BMX a son apogée dans la dernière vidéo de l’équipe Monster Energy

En vedette : Kevin Peraza, Anthony Jeanjean, Tom Van Den Bogaard, Jose "Maligno" Torres, Mike Varga, Jeremy Malot, Pat Casey et Daniel Sandoval. Un film de Peter Adam.

BMX Le Cap ©Eisa Bakos, Ryan Franklin

L’Afrique du Sud, le terrain de jeux parfait

C’est en Afrique du Sud que se retrouvent chaque année les meilleurs riders VTT au monde. Sur des bosses surdimensionnées, ils font vibrer la communauté internationale. La septième année du Darkfest accueille une liste des meilleurs Freeriders du monde, tous avec un appétit pour faire les plus grands sauts possibles. L'équipe de construction a passé 3 semaines à peaufiner le parcours à la perfection et cette semaine a accueilli l'un des plus grands rassemblements de VTT Freeriders depuis longtemps. L’événement 2023, tout juste fini, confirme vraiment que l’Afrique du Sud est le paradis du vélo.

Retrouvez très bientôt une interview complète d’Anthony Jeanjean, présent dans cette vidéo, sur FreeRide.

BMX Le Cap ©Eisa Bakos, Ryan Franklin

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/