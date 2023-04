La mythique compétition de breaking, le Red Bull BC One Cypher Belgium, est de retour à Bruxelles ce samedi

« J'ai hâte ! J'ai un titre à défendre et je veux donner le meilleur de moi-même dans cette compétition. Cette année, je suis également très curieuse de découvrir les autres b-girls. Après tout, nous ne sommes pas nombreuses en Belgique. Il y a toujours une bonne ambiance lors du Red Bull BC One Cypher Belgium, avec beaucoup de soutien de la part mes amis, de ma famille et de mon Battle Droids Crew. » explique Camine Van Hoof, championne en titre.

Audience at KVS Brussels during Red Bull BC One Cypher at Brussels, Belgium on March 16, 2019. // Annika Wallis / Red Bull Content Pool // SI201903170532 // Usage for editorial use only // ©Annika Wallis / Red Bull Content Pool

En 2021, Lucas El Raghibi alias B-Boy Lucky, remportant l’étape belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. L’année passée, nous avions eu la chance de le rencontrer.

« Je pense que c'est un peu comme tous les arts, c'est un peu mal compris. La racine d'un Battle, c'est vraiment la discussion, le fait de communiquer avec l'autre. Derrière, c'est

du hip hop. Peace, love, unity and having fun. La base des choses, c'est toujours le respect. À la fin d'un battle, on se check toujours. C'est justement la façon de dire "je te respecte, je respecte ta vision de la danse et je suis content d'avoir pu échanger avec toi." » développe Lucas.

Simon and XL battle at the Red Bull BC One Cypher in Brussels, Belgium on March 16, 2019 // Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool // SI201903160650 // Usage for editorial use only // ©Maurice van der Meijs / Red Bull Content Pool

Mais le break, c’est quoi ?

« Donc le break, c'est quoi ? Quelque chose qui se trouve entre l'art et le sport ? Je ne pense pas que ça se catégorise dans l'un des deux particulièrement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de bouger. C'est l'art du mouvement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger pour exprimer ce qu'on a au fond de nous sur une certaine musique. C'est vraiment un art qui vient de l'expression de soi. Il vient de personnes qui avaient envie de s'exprimer alors qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire par les mots ou de se faire entendre. » explique le B-Boy belge.

©Lucky & Red Bull Content Pool

Le breaking est de retour ce samedi 29 avril à Bruxelles

Le samedi 29 avril 2023, les meilleurs breakers de Belgique s'affrontent lors du Red Bull BC One Cypher Belgium sur la grande scène d'un KVS à guichets fermés à Bruxelles. Qui succèdera aux champions en titre Camine et Mighty Jimm ? Et qui décrochera ce ticket pour la finale mondiale du Red Bull BC One à Paris ?

« Le dernier BC One en 2021 c'est l'édition que j'ai gagné. Ça faisait pas mal d'années que je participais au Red Bull BC One. J'ai fait pas mal de finales consécutives et là, j'ai su remporter la victoire. Pour moi, c'était bien dans le sens où j'arrivais à concrétiser quelque chose. Mais en même temps, si je reprends la mentalité que j'avais tantôt, c'était surtout axé sur la performance, sur le fait de donner mon max et la victoire. c'était la cerise sur le gâteau. » explique Lucky.

©Red Bull Content Pool

