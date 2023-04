Wings For Life World Run : la plus grande course à pied caritative au monde est de retour

Seppe Smits is seen during the eighth edition of the Wings for Life World Run - App Run in Boortmeerbeek, Belgium on May 9, 2021. // Jelle Lapere for Wings for Life World Run // SI202105091115 // Usage for editorial use only // ©Jelle Lapere for Wings for Life World Run

Le Wings for Life World Run débutera à Bruxelles le dimanche 7 mai 2023 à 13 heures précises, sous l'Atomium. Les coureurs s'élanceront à travers le Parc d'Osseghem et le Parc de Laeken et parcourront les alentours de ces espaces verts. Mais courez également de partout dans le monde.

Comme lors des éditions précédentes, de nombreux athlètes de haut niveau belges et des personnalités connues participeront à la course pour soutenir la bonne cause. Parmi les participants, on peut citer l'ancien champion du monde de kayak Maxime Richard, le parapentiste Tom de Dorlodot, le snowboarder Seppe Smits et la skateboardeuse Lore Bruggeman.

Participants seen during the Wings for Life World Run App Run in Ypres, Belgium on May 06, 2018

La totalité des frais d'inscription est entièrement destinée à une cause caritative

Chaque centime des frais d'inscription sera consacré à la Fondation Wings for Life, une organisation sans but lucratif qui se consacre à la recherche sur la guérison des lésions de la moelle épinière. Chaque coureur participant à la course contribue ainsi à cette noble cause, qui peut aider à changer des vies.

