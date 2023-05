Entre le chat et la souris, 600 mètres de slackline pour un exploit !

©Migwa Nthiga / Red Bull Content Pool

L'estonien était également venu avec l'intention de battre ce record continental. Le choix de l'emplacement de ce projet était essentiel. En plein cœur du comté de Samburu se trouvent deux formations rocheuses connues sous le nom de Nkadorru Murto. Il est également connu sous le nom de "Cat and Mouse" (chat et souris) en raison de son étrange ressemblance avec un vrai chat et une vraie souris.

Le montage a duré au total 16 heures et 30 minutes, avec l'aide de la communauté locale des grimpeurs et de Climbing Life Kenya. Pour l'exploit, la slackline mesurait 580 mètres de long entre Cat et Mouse, alors que Cat culmine à 151 mètres de haut et Mouse à 195 mètres. Cela représentait un défi unique, car la ligne s'affaissait la plupart du temps et Roose marchait en pente.

Une fois la ligne installée, il fallait attendre que les conditions météorologiques soient favorables. Après six heures de tension, le vent s'est calmé et Roose a pu commencer sa marche. Pendant 58 minutes, il s'est battu contre le soleil de Samburu qui le frappait de plein fouet et contre des vents latéraux de 27 à 30 km/h.

Pour compléter cet exploit sur la terre natale du peuple Samburu, Roose a été traditionnellement béni par les anciens Samburu, qui sont les chefs les plus respectés de leur communauté. Assis devant un feu, au milieu d'un demi-cercle d'anciens, face à la montagne sacrée, Jaan a été béni par des chants, avec les femmes Samburu chantant en arrière-plan et les guerriers Samburu observant la scène.