Jonas Gerckens changera de bateau après la Transat Jacques Vabre prévue en novembre prochain

On aurait pu croire à la lecture du communiqué que Jonas Gerckens mettrait sa carrière entre parenthèses mais il n’en est rien. Le Liégeois envisage toujours de poursuivre sa carrière à bord de cette catégorie de bateau et annonce déjà vouloir participer à la Globe 40, un tour du monde en six étapes qui se déroulera de 2025 à 2026 avec l’objectif avéré de jouer la gagne à l’aide d’un équipage à forte connotation belge. “En outre, le programme 2024 est déjà bien rempli avec Québec-Saint-Malo ou encore l’Atlantic Cup (Charleston – New York – Portland). Quant au futur bateau, l’information est encore à ce stade confidentielle mais cela promet de beaux matchs sur les océans !”

Le jeudi 18 mai, Jonas prendra le départ de l’Armen Race (course de plusieurs jours au départ de la Trinité-sur-Mer) à bord du Volvo 164 avec comme un équipage composé du Français Benoit Hantzperg et des Belges Djemila Tassin et Henri Demesmaeker. Cette course de début de saison permettra au skipper de se confronter aux autres concurrents, de tester certaines pépites de la voile belge océanique mais également de faire un entraînement grandeur nature pour cette ouverture de saison 2023. Cette course et les prochaines serviront de préparation à la course phare de l’année, la Transat Jacques Vabre qui relie Le Havre à Fort de France (Martinique). Jonas a choisi, comme en 2021, Benoit Hantzperg comme co-skipper. En 2021, le duo à bord du Volvo164 s’était hissé à la quatrième place.