Participants perform during Red Bull BC One in Brussels Belgium on May 14, 2022. ©stefaan temmerman

« Je n'ai pas de mots. Je me suis vraiment surpris aujourd'hui. J'étais dans la zone et je pouvais vraiment me concentrer. Et puis cette victoire. Quel sentiment ! Je m'entraîne très dur, juste pour ça, jour après jour. Gagner cette compétition est vraiment spécial. Paris, here I come ! » explique Ismaël 'Source' Boulate.

« Mon troisième titre ! Quelle compétition, quelle ambiance ! C'était trop cool dans cette merveilleuse salle. J'ai vraiment hâte de montrer mes talents à Paris. Je vais m'entraîner très dur pour être au top de ma forme ! Et c'est l'échauffement idéal pour les Jeux olympiques de l'année prochaine… » développe Camine Van Hoof

Le meilleur b-boy et la meilleure b-girl de Belgique ont été couronnés au Red Bull BC One Cypher Belgium 2023 ©Red Bull Content Pool

Rendez-vous à Paris

Camine, Source et Tiro, en plus de marquer l'histoire du breaking en Belgique, auront l'occasion de mettre en valeur leurs compétences lors de la Red Bull BC One World Final qui se déroulera plus tard dans l'année au Stade Roland-Garros à Paris. Un fait intéressant à noter est que Camine fait partie du Plan olympique flamand, qui vise à préparer les débuts du breaking en tant que discipline olympique lors des Jeux de Paris en 2024. C'est une opportunité extraordinaire pour ces danseurs talentueux de représenter la Belgique et de contribuer à l'évolution du breaking sur la scène mondiale et olympique.

« Le breaking fera partie des Jeux olympiques et cela ouvrira beaucoup de nouvelles portes. Je veux saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Par exemple, un contrat sportif de haut niveau m'a permis de faire du breaking mon métier. Cela permet de mettre le breaking encore plus en avant, ce qui a un effet positif sur l'ensemble de la culture hip-hop. » explique Camine Van Hoof

Mais le break, c’est quoi ?

« Donc le break, c'est quoi ? Quelque chose qui se trouve entre l'art et le sport ? Je ne pense pas que ça se catégorise dans l'un des deux particulièrement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de bouger. C'est l'art du mouvement. Je pense que c'est un peu comme tous les arts, c'est un peu mal compris. La racine d'un Battle, c'est vraiment la discussion, le fait de communiquer avec l'autre. Derrière, c'est du hip hop. Peace, love, unity and having fun. La base des choses, c'est toujours le respect. À la fin d'un battle, on se check toujours. C'est justement la façon de dire "je te respecte, je respecte ta vision de la danse et je suis content d'avoir pu échanger avec toi." » développe le B-Boy belge Lucky, vainqueur de l’édition 2021.

