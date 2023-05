Le nouvel exploit de Fred Fugen des Soul Flyers au-dessus de Tokyo

L'histoire de Fred Fugen est bien plus qu'une série d'exploits. C'est un récit d'engagement, de détermination et de dépassement de soi. Il incarne l'esprit de l'aventure et montre que les limites ne sont que des barrières temporaires, faites pour être franchies.

Fred Fugen, a 43-year-old French Red Bull athlete, glided through the heart of Tokyo and successfully landed a first-ever urban skydive in Japan on May 17th // Kunihisa Kobayashi / Red Bull Content Pool // SI202305170025 // Usage for editorial use only // ©Kunihisa Kobayashi / Red Bull Content Pool

Les Soul Flyers

Les Soul Flyers sont un groupe de sportifs connus pour leurs exploits dans le domaine des sports aériens. Ils sont spécialisés dans le base-jump, le wingsuit et les sauts en parachute acrobatiques. Les membres fondateurs des Soul Flyers sont Fred Fugen et le regretté Vince Reffet. Les Soul Flyers sont particulièrement connus pour leurs vidéos et leurs performances spectaculaires.

Le base-jump est une discipline qui consiste à sauter depuis des structures fixes ou des falaises en utilisant un parachute pour ralentir la descente. Le wingsuit, quant à lui, est un équipement spécial qui permet aux pratiquants de voler dans les airs en planant grâce à une combinaison en forme d'aile.

Au cœur de la plus grande ville du monde : Tokyo

Située sur l'archipel japonais, Tokyo s'étend majestueusement, affirmant son statut de la plus grande ville du monde. Avec une population qui dépasse les 37 millions d'habitants, la mégalopole effervescente de Tokyo est un épicentre culturel, économique et technologique qui ne cesse de fasciner. C’est ici le nouveau terrain de jeux des Soul Flyers.

Pénétrer dans les rues animées de Tokyo est comme plonger dans un kaléidoscope de lumières, de sons et de mouvements incessants. Ses quartiers emblématiques, tels que Shibuya, Shinjuku et Ginza, sont autant de toiles urbaines où se mêlent gratte-ciels futuristes, temples ancestraux, commerces colorés et restaurants traditionnels. Le saut de Fred visait à survoler le Siège du gouvernement métropolitain de Tokyo, mythique bâtiment trônant dans le quartier de Nishi Shinjuku dans l'arrondissement de Shinjuku.

