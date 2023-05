Plongez dans l'univers du YT MOB, l'impressionnante équipe de riders de la jeune marque de vélos YT Industries

<< Retrouvez l’équipe >>

Ils ne font pas les choses à moitié, et leur division enduro ne fait pas exception. Moir, Woolley, Textor - chacun apporte une saveur unique au mélange ; c'est une équipe percutante prête à faire des dégâts en 2023 et au-delà. Véritable creuset de talents, d'expertise et de connaissances techniques, chaque membre du YT MOB apporte une ambiance et une approche uniques, et avec cette équipe, le potentiel est illimité. Cette année marque leur premier pas dans le monde de l'enduro, et ils ont l'intention d'en sortir en force, laissant une empreinte indélébile.

YT Industries est désormais une marque incontournable pour les passionnés de vélo. Fondée en 2008 en Allemagne, cette jeune entreprise s'est imposée parmi les grands fabricants de l'industrie. L'acronyme YT signifie Young Talent, ce qui reflète la philosophie de son fondateur : il n'est jamais trop tard pour découvrir son talent caché ou sa passion et essayer quelque chose de nouveau, quel que soit son âge. Aujourd'hui, YT se concentre principalement sur les vélos de montagne et propose une vaste gamme de produits adaptés à la descente, à l'enduro et au trail. Les vélos YT se distinguent par leur qualité supérieure, leurs caractéristiques techniques impressionnantes et leur prix exceptionnel. Ils ont dominé les événements de classe mondiale tels que le Red Bull Rampage, les championnats du monde de descente et les coupes du monde, propulsant les meilleurs athlètes vers des titres majeurs.

