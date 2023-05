Rendez-vous cet été pour le Brussels Urban Sessions, le plus grand rendez-vous de sports d’action de Belgique

Pulp Pictures & Brussels Urban Sessions ©PULP

La Coupe du Monde BMX Freestyle UCI est avant tout une aventure humaine : des personnalités fortes de tous âges qui partagent une même passion. Venez à la rencontre des meilleurs riders du monde.

4 disciplines mises à l’honneur

Pendant 4 jours, les passionnés de sports d'action auront droit à un programme intense comprenant le BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), le Parkour, le Breaking et le Skateboard. Chaque discipline promet des moments spectaculaires qui ne laisseront personne indifférent.

Un programme sportif complet sera mis en place, comprenant des compétitions, des démonstrations et des initiations accessibles à tous, petits et grands. Les enfants auront également la possibilité de s'essayer à ces différents sports et de tester leurs compétences dans un espace dédié spécialement conçu pour eux.

En plus des activités sportives, les visiteurs auront la chance de profiter d'une multitude d'autres divertissements. Le street art sera à l'honneur, offrant aux spectateurs des créations artistiques uniques et inspirantes. La musique sera également présente pour accompagner l'ambiance urbaine, et les stands de street food raviront les papilles des gourmets en quête de saveurs variées.

En résumé, cet événement promet d'être une expérience inoubliable où le sport, le street art, la musique et la gastronomie se rejoignent pour offrir des moments de plaisir et de découverte à tous les participants.

