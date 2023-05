En quête de liberté : Le cinquième épisode de l’émission FreeRide arrive

Le média sports extrêmes et aventures ; FreeRide, a récemment lancé sa nouvelle émission TV sur LN24. Plongez dans ce monde des sports extrêmes au travers d’images impressionnantes, de sujets inédits, d’interviews d’athlètes et bien plus encore. Diffusion ce dimanche 28 mai à 17h10 sur LN24.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

En quête de liberté, entre océans et montagnes

Préparez-vous à plonger au cœur d'une expérience unique où l'aventure, la protection des océans et la quête de liberté se rejoignent dans une émission captivante diffusée sur LN24. Le dimanche 28 mai à 17h10, embarquez pour un voyage extraordinaire en compagnie de personnages passionnants.

Au cours de cette émission spéciale, vous aurez l'opportunité de découvrir trois personnalités exceptionnelles qui ont consacré leur vie à leurs passions respectives. Tout d'abord, rencontrez Maud Le Car, une surfeuse professionnelle dont le talent et la détermination l'ont propulsée au sommet de son sport. Maud Le Car nous transportera à travers des paysages irréels, partageant son amour pour l'océan et nous faisant vivre les émotions intenses de sa vie de surfeuse.

Ensuite, préparez-vous à plonger dans les profondeurs mystérieuses des océans en compagnie de Jérôme Mallefet, un scientifique passionné. Jérôme Mallefet nous révélera les secrets des fonds marins, nous sensibilisant à l'importance cruciale de leur protection. Sa connaissance approfondie et son amour pour les océans nous ouvriront les yeux sur la richesse fragile de cet écosystème et sur l'urgence de sa préservation.

AlanvanGysen & Monster Energy ©AlanvanGysen & Monster Energy

Enfin, venez rencontrer les fondateurs de Blacksheep Van, une entreprise audacieuse qui incarne l'esprit de l'aventure. Ces créateurs nous inspireront à repousser les frontières et à embrasser notre soif d'aventure. À travers leurs histoires passionnantes et leurs expériences de voyage hors du commun, ils nous encourageront à vivre pleinement nos rêves et à embrasser notre quête de liberté.

Cette émission spéciale sur LN24 est bien plus qu'une simple série de reportages. Elle est un appel à l'action, une invitation à prendre conscience de l'importance de préserver nos océans, de suivre nos passions et de chercher la liberté dans nos propres vies. Vous serez transportés par la passion, la découverte et l'aventure qui se rejoignent autour d'une thématique forte : la quête de liberté.

Rendez-vous ce dimanche 28 mai à 17h10 sur LN24.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

L’émission FreeRide

Le but de l’émission est de proposer une plongée dans ce monde des sports extrêmes au travers d’images impressionnantes, de sujets inédits, d’interviews d’athlètes avec une mise en avant importante des nombreux talents belges, de décryptages des motivations et de partages d’expériences sur la gestion des risques et du stress. Il s’agit ici seulement d’une liste non exhaustive de ce que l’émission pourra proposer, mais une belle entrée en matière dans ce monde qu’est celui des sports extrêmes.

AlanvanGysen & Monster Energy ©AlanvanGysen & Monster Energy

FreeRide, un état d’esprit

Créée il y a deux ans, FreeRide est une marque dédiée aux sports d’action et à l’aventure. FreeRide est la seule initiative belge qui raconte ces disciplines impressionnantes et très visuelles via autant de canaux de communication.

Développée sur le site de La DH/Les Sports, FreeRide se retrouve régulièrement sur les autres sites du groupe IPM, principalement dans L’Avenir et la Libre Belgique. Depuis peu FreeRide a une chaine vidéo dans le nouveau module vidéo de la DH/Les Sports +. C’est toujours dans le cadre de la transversalité, que nous avons décidé de créer une émission télévisée.

Grâce à cela, nos déclinaisons seront encore plus nombreuses, non seulement une émission mensuelle sur LN24, un replay de l’émission sur les sites et une série de capsules qui viendront enrichir la page web FreeRide.

Première diffusion ce dimanche 28 mai à 17h10 sur LN24.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

