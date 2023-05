Quand la street culture rencontre le sport, voici le Red Bull Half Court

Red Bull Half Court

Le Red Bull Half Court est devenu une véritable institution dans le monde du basket 3x3, attirant les meilleurs joueurs et équipes du globe. Cette année, la Belgique a l'honneur d'accueillir la finale nationale, qui verra s'affronter les équipes les plus talentueuses du pays. Les spectateurs auront la chance de voir des compétitions intenses et des performances exceptionnelles alors que les joueurs donneront tout sur le terrain pour remporter le titre convoité.

« La Belgique doit être considérée comme l'une des plus grandes puissances du 3x3 en Europe. La scène s'est considérablement développée ces dernières années, et les équipes belges ont fait d'énormes progrès. Je peux en témoigner, ayant moi-même joué contre elles lors des Jeux olympiques. » explique Dušan Bulut (Serbie), le meilleur joueur de basket-ball 3x3 au monde.

Players compete in the Red Bull Half Court competition in Melbourne, Australia on February 4, 2023 // SI202302050039 // RBMN / Red Bull Half Court / 2023 / Australia // Riley Wolff / Red Bull Content Pool ©Riley Wolff / Red Bull Content Pool

Mais ce n'est pas seulement le basket qui sera à l'honneur. Les organisateurs de l'événement ont prévu une programmation riche en divertissement pour tous les amateurs de culture urbaine. Les rappeurs belges Dikke et Geeeko enflammeront la scène avec leurs performances live, ajoutant une ambiance musicale explosive à l'événement. Les fans de dunk seront également comblés grâce à un concours animé par Tarmac, où les athlètes défieront les lois de la gravité avec leurs sauts spectaculaires.

Les passionnés de breaking et de street art auront également leur part du gâteau. Des workshops seront organisés pour permettre aux participants d'apprendre des mouvements de breakdance et de s'initier aux techniques de street art, encadrés par des artistes talentueux de la scène belge. Ce sera une occasion unique de découvrir et d'expérimenter ces formes d'expression artistique urbaine.

Et pour ceux qui sont prêts à relever un défi audacieux, Dušan Bulut, surnommé "le maestro" et considéré comme le meilleur joueur de basket 3x3 au monde, sera présent pour un défi spécial. Les courageux participants auront l'opportunité de tester leurs compétences contre le champion et de repousser leurs limites sur le terrain.

« Le 3x3 est le sport d'équipe urbain le plus populaire au monde. C'est génial que Red Bull s’engage à soutenir le sport. L'équipe d'Anvers est là pour gagner ! » développe Nick Celis, finaliste et joueur de Team Antwerp et du 3x3 Belgian Lions

Dusan Bulut poses for a portrait during the photo shoot session in Belgrade, Serbia on March 4, 2023. // Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool // SI202303071392 // Usage for editorial use only // ©Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

