La VanLife en hiver c’est possible, partez à l’aventure en van aménagé (Blacksheep Van)

Blacksheep a pris en compte chaque détail pour vous offrir une expérience optimale. Les vans sont équipés de rangements spécialement conçus pour les skis, snowboards et raquettes. Les amateurs de cuisine seront ravis de trouver deux plaques de cuisson à gaz pour préparer de délicieux repas. Les prises en 220V sont disponibles pour brancher vos appareils électriques. De plus, le chauffage stationnaire garantit des vêtements parfaitement secs le matin, et pour couronner le tout, vous pouvez même profiter d'une douche chaude après une journée de ski intense.

« En hiver, le van est un très bon moyen de voyager, surtout si on aime être à l'affût des conditions. Le soir après ta journée de poudreuse, tu as la flexibilité de changer de spot pour aller faire du snowpark dans une autre station. C’est assez fantastique ! En plus, il y a toute la place pour le matos, c’est tout à fait confortable. La première fois j’étais dubitatif mais en fait le van se prête totalement à l’hiver, au moins pour deux personnes. » explique Victor de Le Rue, double champion du monde de snowboard freeride et ambassadeur Blacksheep Van.

Quelques astuces de la rédaction de FreeRide

Voici quelques astuces pour profiter de la VanLife en hiver. Après une bonne journée de ski, réservez un moment de détente dans un spa ou des thermes pour vous relaxer. Et pour prolonger l'effet cocooning, n'oubliez pas d'embarquer votre couette et oreiller préférés pour vous sentir comme à la maison dans l'un des deux couchages doubles du van.

Les passionnés de ski peuvent organiser un itinéraire entre plusieurs destinations en utilisant les emplacements réservés aux camping-cars dans les stations de ski ou dans les campings spécialement conçus pour l'hiver. Si vous préférez les espaces vierges, laissez-vous guider par votre instinct et trouvez un bel endroit au cœur d'une forêt enneigée ou près d'un lac gelé.

La VanLife en hiver offre de nombreuses possibilités pour vivre des expériences uniques et profiter de la nature enneigée. Que vous choisissiez le confort des stations de ski ou l'aventure au cœur de paysages sauvages, l'essentiel est de suivre vos envies et de créer des souvenirs inoubliables.

« Ça se fait toute l'année, ça se fait toute l'année comme on vit beaucoup dehors. C'est quand même plus simple quand il fait beau, quand il fait bon. Et après, sur la saison hivernale, il faut plutôt si on est en famille, partir sur des gros véhicules parce qu’il faut de la place pour sécher les vêtements, parce qu'il faut quand même un peu un espace de vie, ça existe aussi en van. Au final, quand tu vois la taille des appartements au ski, dans un van, tu t'es pas moins bien logé, au contraire, tu es skis aux pieds. Et c'est pas mal aussi. » explique Edouard, co-fondateur de Blacksheep Van.

Blacksheep Van

En 2011, Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, deux passionnés de roadtrip et de sports outdoor, ont décidé de se lancer dans l'aventure de la location de vans aménagés. Au cours des douze dernières années, leur entreprise Blacksheep Van a permis à 22 000 adeptes de la VanLife de vivre d'incroyables expériences au cœur de la nature. Présente dans 31 villes en France et 8 en Europe, l’agence lyonnaise s’ouvre à tous.

