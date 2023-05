Nouvel exploit dans l'Himalaya, la face sud du sommet du Meru a été escaladée

Mathieu Maynadier, Simon Gietl et Roger Schäli ©Mathieu Maynadier, Simon Gietl et Roger Schäli

Récit d’un exploit

Le 13 mai, Mathieu, Simon et Roger se tenaient sur l'arête sommitale principale du Meru, marquant ainsi une victoire sans précédent. L'expédition a été marquée par des conditions météorologiques capricieuses pendant la première partie, mais l'équipe a su s'adapter et se préparer.

L'abondance de neige a permis aux alpinistes d'atteindre la base de la paroi en ski, mais l'ascension du camp 1 au camp 2 s'est avérée particulièrement dangereuse en raison du risque d'avalanches. De plus, le chemin vers le sommet était un véritable labyrinthe de crevasses cette année, ajoutant un défi supplémentaire à l'expédition.

Le 11 mai, le beau temps tant attendu est enfin arrivé. Les trois alpinistes ont quitté le camp de base pour rejoindre directement le camp 2. Cependant, Mathieu a dû faire face à une lutte contre la diarrhée ce jour-là, rendant cette longue journée encore plus difficile pour lui. Malgré ces obstacles, ils ont réussi à atteindre le camp 2.

Le 12 mai, Simon et Roger sont partis avec l'équipement d'escalade jusqu'à la première corniche, ont posé des cordes et ont tracé un chemin à travers le champ de neige escarpé. Mathieu s'est bien remis ce jour-là, permettant à l'équipe de partir à trois le 12 mai. Une journée extrêmement longue les attendait, commençant à 3 heures du matin et se terminant à 23 heures avec les lampes frontales, alors qu'ils atteignaient la corniche exposée où ils espéraient trouver un site de bivouac.

Leur plan a fonctionné et ils ont pu installer leur tente à deux sur un champignon spectaculaire juste avant minuit, à la base du dernier défi. Une bande rocheuse abrupte avec deux champignons de neige les attendait. Après une nuit relativement courte, peu de sommeil et des températures glaciales, il était temps de reprendre la route le lendemain matin.

La question de trouver un moyen de passer sous le bloc terminal et de gravir un terrain très raide se posait. Finalement, après un pitch, ils ont découvert un grand tunnel de glace, offrant l'un des passages les plus originaux qu'ils aient pu imaginer. En trois longueurs spectaculaires, leur itinéraire choisi les a conduits jusqu'à l'arête, et, dans un vent glacial, ils ont gravi 200 mètres sur une pente raide de neige et de glace jusqu'au sommet de l'arête sommitale principale du Meru. Le sommet était là !

La descente s'est poursuivie toute la journée jusqu'à atteindre la base du mur en fin d'après-midi. Cette réussite exceptionnelle n'aurait pas été possible sans l'aide et le soutien de nombreux individus. L'équipe tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet exploit.

L'escalade réussie de la face sud du sommet sud du Meru est une preuve éclatante de la détermination, de l'endurance et de l'esprit d'équipe des alpinistes. Leur persévérance face aux obstacles et leur volonté de repousser les limites démontrent que les grands rêves peuvent se réaliser, même s'ils nécessitent parfois plus d'un essai. Cette réalisation restera gravée dans les annales de l'alpinisme, inspirant les futurs aventuriers à poursuivre leurs propres défis audacieux.

