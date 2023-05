La dernière génération de vélos électriques YT Industries : Test DECOY 29 Core 3

YT Industries ©YT Industries

Le DECOY 29 Core 3

La nouvelle génération DECOY de YT Industries, qu'il s'agisse de rouler en forêt, en bike park ou en montagne, est tout simplement impressionnante. Malgré son poids d'environ vingt kilos, ce vélo offre une géométrie excellente, ce qui en fait un compagnon idéal pour tous les types de terrains. Sa polyvalence est à la fois appréciable et impressionnante, permettant une réactivité tant sur les gros dévers que sur les gros sauts. Avec ses 150 mm de débattement, il est idéal pour améliorer sa technique tout en laissant une marge d'erreur. Si vous atterrissez un peu court, les 150 mm à l'avant et les 230 mm à l'arrière atténueront l'impact.

Équipé de roues de 29 pouces, ce vélo est particulièrement agréable à manier, que ce soit pour une sortie entre amis ou une journée au bike park de Malmedy. Il est joueur, stable et peut se montrer agressif quand il le faut. Son design digne d'un avion de chasse allie esthétisme, performance et fiabilité grâce à une géométrie pensée avec soin.

Le Decoy a été le premier vélo électrique à offrir une expérience de ride vraiment amusante, comparable à celle d'un vélo de montagne traditionnel. La plupart des vélos électriques sont excellents pour rendre les sorties à vélo moins laborieuses. Il est difficile de ne pas sourire en grimpant des pentes raides ou en parcourant des trajets qui prendraient normalement trois ou quatre fois plus de temps. Cependant, les vélos électriques peuvent se trouver limités lorsqu'ils sont confrontés à des terrains plus techniques, ceux-là mêmes pour lesquels vous avez commencé à faire du VTT à l'origine.

Avec ses 23 kg, le Decoy ne fait pas partie de la nouvelle génération de vélos électriques ultra-légers, voire même de puissance moyenne, pesant moins de 20 kg. Pourtant, il se manie comme un vélo bien plus léger. Je ne peux pas prétendre connaître exactement comment ou pourquoi cela se produit, car il y a clairement de nombreux facteurs en jeu. Avec son moteur EPS et sa batterie de 540 Wh, il offre une expérience de ride exceptionnelle.

Si l'on devait identifier un point négatif, inévitable pour un vélo de cette gamme, ce serait son prix élevé. Le CORE 3 de YT Industries coûte près de 5000€. Malgré son prix élevé, la promesse de YT Industries a toujours été la durabilité à long terme. Il ne fait aucun doute qu'il restera votre fidèle compagnon de vélo pendant de nombreuses années.

Spécifications techniques :

Cadre : S, M, L, XL, XXL

Couleur: ICE GREEN, BLACK MAGIC

Roues: CRANKBROTHERS SYNTHESIS ALLOY E-MTB

Pneus : AVANT: MAXXIS MINION DHF | ARRIERE: MAXXIS MINION DHR II

Fourche : FOX 36 PERFORMANCE ELITE E-BIKE+ // 150mm

Amortisseur : FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE // 230 mm

Pédalier : SHIMANO EM600

Cassette : SHIMANO SLX

Poids : 23KG

Plus d’informations : https://www.yt-industries.com/products/bikes/decoy-29/core-3/422/decoy-29-core-3/#tech|tech3

Performance Focus : 50 % Montée, 50 % Descente, 100 % Vitesse

Jusqu’au dernier détail

YT Industries continue de soutenir les jeunes talents et a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité sur son site web. Dans le but d'aider les clients YT à régler leur suspension de manière optimale et facile, la marque a développé son propre guide de suspension. En collaboration avec Erik Irmisch, pilote d'essai au sein du département R&D, et en se basant sur l'expérience de l'équipe YT Rolling Circus lors d'événements de test, des recommandations ont été élaborées et sont maintenant disponibles sur le site. Cet outil est conçu pour offrir des conseils tout en s'adaptant à chaque cycliste, car le réglage idéal est très subjectif. En utilisant la recommandation comme point de départ, les utilisateurs peuvent l'utiliser et affiner ensuite leur réglage personnel. Il leur suffit de fournir l'année de fabrication du vélo, la catégorie, le modèle et le poids du cycliste pour obtenir une recommandation spécifique qui servira de base.

Le guide du réglage de la suspension se trouve ici :

https://www.yt-industries.com/fr/service/suspension-setup/

