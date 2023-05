Fi'zi:k innove avec sa nouvelle gamme de chaussures GORE-TEX Koala : Un test hivernal complet

Après deux années de développement, la marque italienne appartenant au groupe Selle Royal Group propose désormais une solution adaptée à l'entraînement dans des conditions plus difficiles.

Fi'zi:k ©copyright 2022 Sterling Lorence Photography, no usage without written permission. contact SterlingLorencePhoto@gmail.com

Parmi les deux modèles proposés, l'un est spécifiquement conçu pour la route, le TEMPO ARTICA GTX, tandis que l'autre est dédié à la pratique du VTT en montagne, le TERRA ARTICA GTX.

La chaussure TERRA ARTICA GTX est polyvalente et convient à tous les types de VTT, avec l'enduro, le cross-country et le gravel comme disciplines principales. Elle porte fièrement la devise "pour des sorties à vélo réussies par mauvais temps". En éliminant toutes les excuses, cette chaussure de VTT durable permet de partir en randonnée sans compromis, quelles que soient les conditions météorologiques.

<< Découvrez les Fi'zi:k TERRA ARTICA GTX >>

Fi'zi:k ©copyright 2022 Sterling Lorence Photography, no usage without written permission. contact SterlingLorencePhoto@gmail.com

Un test concluant

L'hiver dernier, nous avons eu l'opportunité de tester les nouvelles chaussures Fi'zi:k TERRA ARTICA GTX. Conçues spécialement pour les amateurs de VTT qui ne craignent pas les conditions hivernales, ces chaussures promettaient un mélange parfait entre confort, protection et performance. Après plusieurs mois d'utilisation sur divers terrains et dans des conditions météorologiques difficiles, voici notre verdict.

Confort et chaleur:

Dès les premiers essais, nous avons été agréablement surpris par le niveau de confort offert par les TERRA ARTICA GTX. La doublure intérieure en polaire associée à la membrane GORE-TEX Koala a maintenu nos pieds au chaud et à l'abri de l'humidité, même lors de sorties prolongées par temps froid. Leur construction à trois couches a également permis une excellente ventilation, évacuant efficacement la transpiration tout en maintenant la chaleur à l'intérieur.

Performance et adhérence:

Sur le terrain, ces chaussures ont fait preuve d'une performance exceptionnelle. La semelle extérieure redessinée offre une adhérence supérieure, garantissant une traction fiable sur des surfaces glissantes et boueuses. Que ce soit lors de parcours d'enduro, de cross-country ou de gravel, les TERRA ARTICA GTX se sont révélées polyvalentes et réactives, offrant un excellent transfert de puissance à chaque coup de pédale.

Protection et durabilité:

La combinaison de la membrane GORE-TEX et de la couche extérieure en cuir synthétique a assuré une protection optimale contre les éléments extérieurs. Nous avons pu rouler en toute confiance, sachant que nos pieds restaient au sec, même sous une pluie battante ou dans la neige fondante. De plus, la durabilité de ces chaussures a été remarquable, résistant aux abrasions et aux chocs sans montrer de signes d'usure prématurée.

Système de fermeture BOA®:

Le système de fermeture BOA® s'est avéré extrêmement pratique, permettant d'ajuster facilement et rapidement le serrage des chaussures, même en portant des gants. Les lacets en acier inoxydable reliés à un mécanisme de verrouillage offrent un maintien sûr et personnalisé, assurant un ajustement parfait tout au long de nos sorties.

Point négatif:

Malgré leurs nombreux points forts, il convient de noter qu'une légère rigidité a été ressentie au niveau de la semelle des chaussures Fi'zi:k TERRA ARTICA GTX. Cette rigidité peut limiter légèrement la sensation de contact avec les pédales, en particulier pour les cyclistes qui préfèrent une semelle plus souple. Malgré tout, cette caractéristique peut être une préférence personnelle et peut ne pas être un inconvénient majeur pour tous les utilisateurs. Le test n’en reste pas moins concluant.

Fi'zi:k ©STERLING LORENCE PHOTOGRAPHY

Spécifications

Membrane Koala isolée GORE-TEX

Doublure polaire

Tige en PU haute densité + tissu Ripstop

Système de réglage L6 BOA® dial D

Semelle extérieure en nylon X5 avec bandes de roulement en caoutchouc, indice de rigidité de 5 pouces

Poids : 432 g

Tailles : 36-48 (37 à 47 également en demi-tailles)

TERRA : Série tout-terrain, conçue pour vous faire dépasser vos limites

OFF-ROAD - Conçues et construites pour les performances tout-terrain, du singletrack aux routes de gravier et tout ce qui se trouve entre les deux.

Pour plus d’informations : https://www.fizik.com/eu_en/drops/artica-gtx.html

Fi'zi:k ©Daniele Dal Monte

Un long travail de développement

Fi'zi:k a méticuleusement travaillé sur une construction spéciale à trois couches tout en préservant le style caractéristique de la marque. Les chaussures sont dotées de la membrane GORE-TEX Koala, associée à une doublure intérieure en polaire pour maintenir les pieds au chaud, ainsi qu'une couche extérieure en cuir synthétique pour un look amélioré. Cette membrane assure une imperméabilité totale, protégeant ainsi des éléments extérieurs tels que la pluie, la neige et l'humidité, tout en favorisant une ventilation optimale pour éliminer l'humidité causée par la transpiration. Ainsi, les chaussures respirent tout en conservant la chaleur.

Ces modèles polyvalents vous permettent de rouler à vélo tout en gardant vos pieds complètement secs. De plus, la semelle a été spécialement redessinée pour une utilisation hivernale, offrant une adhérence améliorée et une traction supérieure dans des conditions glissantes.

En plus des matériaux de qualité, les chaussures ARTICA GTX sont équipées du système de fermeture BOA®, un système breveté et ingénieux qui permet d'enfiler et de retirer rapidement les chaussures, même en portant des gants. Les lacets traditionnels sont remplacés par un câble en acier inoxydable relié à un dispositif mécanique qui permet de serrer, de verrouiller et de desserrer les lacets selon vos préférences.

Cette combinaison de la membrane GORE-TEX, du système BOA® et d'un design revisité rend les modèles TERRA ARTICA GTX uniques sur le marché. Ils sont disponibles en deux couleurs unisexes (raisin et noir) et dans une large gamme de tailles, allant du 36 au 48.

Fi'zi:k ©Daniele Dal Monte

Fi'zi :k ?

Fi'zi:k, fondée en 1996 par le groupe Selle Royal, a pour mission de créer les équipements les plus sophistiqués, inspirants et esthétiquement plaisants pour les cyclistes les plus exigeants du monde. La passion pour le design et les performances est au cœur de la vaste gamme de produits Fi'zi:k destinés à la route, au tout-terrain et au triathlon, ce qui se traduit par de nombreuses victoires, le choix d'athlètes inspirés et la reconnaissance de nombreux prix de design. Basée dans la province de Vicenza en Italie, cette marque s'engage à offrir l'excellence en termes de conception de selles, de chaussures, de rubans de guidon et de composants, en combinant confort, légèreté, technologie et innovation.

Suivez Fi'zi:k sur les réseaux sociaux

Instagram: www.instagram.com/fizikofficial

Facebook: www.facebook.com/fizikofficial/

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/