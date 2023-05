Le futur du surf, son engagement écologique et ses projets : Discussion avec la surfeuse professionnelle Maud Le Car

Lors de notre interview, Maud Le Car s'est entretenue avec Rémy, un ami de l’équipe FreeRide, et a partagé des nouvelles sur ses récents projets. Bien qu'elle avoue que les compétitions ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait, elle se trouve tout de même parmi les trois meilleures surfeuses françaises, ce qui est encourageant. Elle nous explique par exemple que les règles ont changé, et chaque année, les surfeurs repartent de zéro pour établir un nouveau classement régional, avant de se qualifier pour les Challenger Series, qui permettent ensuite de se qualifier pour le Tour mondial.

Alan van Gysen & Monster Energy ©Alan van Gysen & Monster Energy

Une nouvelle envie : Le surf de gros

Maud Le Car souhaite s'investir davantage dans le surf de gros, où elle peut repousser ses limites et ressentir des sensations incroyables. Elle considère cette nouvelle facette du surf comme une redécouverte, avec de nouvelles planches et de nouvelles sensations. Elle explique que le surf de gros est complètement différent du surf en compétition et qu'elle est ravie de pouvoir expérimenter ces deux aspects du sport.

« J'ai vraiment envie de surfer des vagues plus grosses et plus engagées. Le surf de gros me donne de plus en plus envie. Et bien là, j'ai vraiment envie de m'engager à fond dans le surf de gros et c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me fait vraiment triper et voilà, j'ai envie de me donner ma chance là-dedans parce que déjà, ça me plaît trop et je sens que les sensations sont vraiment incroyables. » explique Maud.

Son association Save La Mermaid

Maud Le Car est fortement engagée dans la protection de l'environnement. Elle est fière de son association Save La Mermaid qui organise régulièrement des événements pour sensibiliser aux problématiques environnementales dont des ramassages de déchets. Elle se réjouit de constater que l'association a connu une croissance significative depuis sa création il y a deux ans. Les informations sur les événements à venir peuvent être trouvées sur le site Save La Mermaid et sur l'Instagram dédié.

« Je pense que les sportifs ont un rôle à jouer dans la protection de la nature et de l’océan, et surtout les surfeurs, car on profite de l’océan tous les jours, on est toute la journée à jouer dans ces vagues. Je trouve que c’est un devoir en tant que surfeur et sportif de sensibiliser un maximum autour de nous, et de protéger ce milieu qui nous offre tant. » déclare Maud.

Save la Mermaid est une association environnementale de loi 1901 à but non lucratif crée par Maud Le Car, surfeuse professionnelle, pour sensibiliser et agir sur la protection des océans en organisant des actions de dépollution sur les plages mais aussi en proposant à chacun des solutions au quotidien pour agir. ​ Un mouvement cool et tendance regroupant tous les amoureux et passionnés de l'océan qui agissent pour inspirer à changer les mentalités et protéger nos océans.

FreeRide, l’émission

Retrouvez également Maud dans la dernière émission TV FreeRide. Plongez au cœur d'une expérience unique où l'aventure, la protection des océans et la quête de liberté se rejoignent ! Découvrez la surfeuse professionnelle Maud Le Car, le scientifique passionné Jérôme Mallefet et les fondateurs de Blacksheep Van. Maud Le Car nous transportera dans des paysages irréels, Jérôme Mallefet nous révèlera les secrets des fonds marins et l'importance de sa protection.

Pour suivre les aventures de Maud :

