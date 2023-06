Rendez-vous cet été pour la troisième manche de la Coupe du Monde BMX Freestyle UCI 2023 lors du Brussels Urban Sessions

Pulp Pictures & Brussels Urban Sessions ©PULP

Les passionnés de sports extrêmes et de culture urbaine auront rendez-vous au cœur de Bruxelles, dans le cadre du Brussels Urban Sessions, un festival gratuit qui transformera la ville en véritable capitale des Action Sports.

Un Instagram ; It’sTime2Ride, regroupant les passionnés de sports d’action et de street culture a été créé pour l’occasion, rendez-vous sur https://www.instagram.com/itstime2ride.official/

Mais c’est quoi le BMX Freestyle ?

Pendant 4 jours, les passionnés de sports d'action auront droit à un programme intense comprenant le BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), le Parkour, le Breaking et le Skateboard. Chaque discipline promet des moments spectaculaires qui ne laisseront personne indifférent. Les meilleurs riders de BMX Freestyle du monde entier se rassembleront pour cette compétition de haut niveau, qui permettra de marquer des points importants en vue de la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les spectateurs auront l'opportunité de voir des athlètes exceptionnels exécuter des tricks incroyables et repousser les limites de la créativité et de la technique. Mais c’est quoi le BMX Freestyle ?

« C’est plus que du vélo, c’est une vraie famille » explique Rachid Ben Addi, alias King Cluut, mythique team de BMX rider de Belgique.

La Team Cluut est sur toutes les lèvres dans le monde des sports d'action belge et pour une bonne raison. La Team Cluut est composée de certains des riders les plus talentueux et respectés de la scène belge. Pepe, connu pour ses prouesses techniques et sa maîtrise parfaite des figures aériennes, captive le public avec son style unique et sa créativité débordante. King Rachid, quant à lui, est un véritable vétéran de la discipline, ayant marqué l'histoire du BMX belge avec ses performances inoubliables. Ensemble, ils repoussent constamment les limites de ce qui est possible sur un vélo.

Pour ceux qui découvrent ce sport, BMX Freestyle est une discipline de vélo acrobatique qui met l'accent sur la créativité, la technique et le style. Les riders utilisent des vélos spécialement conçus pour cette discipline, appelés BMX, qui sont plus petits et plus légers que les vélos traditionnels. Le BMX Freestyle se distingue par l'exécution de figures, de sauts et de tricks dans des environnements urbains ou sur des parcours spécialement aménagés, tels que les BMX Parks.

Ne manquez pas cet événement incontournable de l'été à Bruxelles. Que vous soyez un fan de BMX Freestyle ou simplement curieux de découvrir l'univers des sports d'actions, la Coupe du Monde BMX Freestyle UCI vous promet des moments de pure adrénaline et une ambiance unique. Réservez vos dates dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable au cœur de la capitale belge.

