Le parapentiste et aventurier belge, Tom de Dorlodot, participe pour la 9ème fois au Red Bull X-Alps, la course d’aventure la plus dure du monde

Red Bull XAlps ©Red Bull XAlps

Le Red Bull X-Alps est une véritable épreuve d'endurance, comprenant deux semaines d'efforts intenses pour parcourir un total de 1223 km. Les athlètes peuvent couvrir jusqu'à 150 km par jour, à pied et en parapente, avec des dénivelés positifs atteignant jusqu'à 4000 mètres. Les participants auront également l'occasion de côtoyer certains des sommets les plus emblématiques du monde. Le Red Bull X-Alps représente ainsi le test ultime de l'endurance humaine.

Cette compétition audacieuse a été imaginée en 2003 par feu l'aventurier Hannes Arch, et elle se déroule tous les deux ans depuis lors. Cette année marque le 20e anniversaire de l'événement, et bien que les participants changent d'une édition à l'autre, l'idée principale demeure inchangée : pousser les hommes et les femmes qui s'engagent dans cette aventure à repousser leurs limites personnelles.

Chaque édition de la course propose un itinéraire différent à travers les Alpes, en passant par les vallées, les stations de ski et les sommets emblématiques. Les participants traversent plusieurs pays, créant ainsi une boucle en plusieurs étapes avec des points de passage obligatoires. Cependant, en raison des variations météorologiques, des itinéraires variables et d'autres défis imprévisibles, la course reste relativement imprévisible.

Tom de Dorlodot ©Tom de Dorlodot

Les athlètes, soutenus par leurs équipes d'assistance, se déplacent de 5h à 22h, mais ils ne sont autorisés à voler qu'entre 6h et 21h, tant que la lumière du jour le permet. Bien que tous les participants soient tenus de se reposer la nuit, chacun dispose d'un joker qui lui permet de braver une seule et unique fois le couvre-feu. L'objectif pour tous les compétiteurs est de rallier l'arrivée en première position. Cependant, à partir du quatrième jour et toutes les 48 heures par la suite, le dernier du classement est éliminé.

Le parcours des Red Bull X-Alps 2023 promet d'être épique, avec une boucle comprenant 15 points de passage entre Kitzbühel (un point de départ inédit) et Zell am See. Les athlètes devront notamment traverser le glacier d'Aletsch en Suisse, le plus long d'Europe, affronter une via ferrata dans le Tyrol, faire un détour par les Dolomites et passer par le Mont-Blanc. Selon les dires d'Ulrich Grill, l'organisateur de l'événement, « ce parcours confirme une fois de plus la réputation des Red Bull X-Alps en tant que course d'aventure la plus difficile au monde ».

Rendez-vous est donc pris le 11 juin pour le coup d'envoi officiel de cette course qui promet d'être plus dantesque que jamais. Le Red Bull X-Alps 2023 s'annonce comme un défi ultime pour les athlètes courageux prêts à affronter les montagnes européennes dans une compétition épique alliant endurance, stratégie et détermination.

Athletes flying during the Prologue on June 17, 2021, in Wagrain-Kleinarl. � zooom / Sebastian Marko // SI202106170667 // Usage for editorial use only // ©Tom de Dorlodot

Notre partenaire des X-Alps : Blacksheep van Belgique

Cette année, Blacksheep Van Belgique accompagne l'équipe FreeRide à travers les Alpes en mettant à disposition un van aménagé tout neuf. À la recherche de paysages époustouflants, de spots de parapente, de randonnées, de festivals et d'autres expériences en plein air, la vie quotidienne à bord d'un van apporte une multitude de moments uniques. En 2011, Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, deux passionnés de road trip et de sports outdoor, ont décidé de se lancer dans l'aventure de la location de vans aménagés. Au cours des douze dernières années, leur entreprise, Blacksheep Van, a permis à 22 000 amateurs de la VanLife de vivre des expériences incroyables au cœur de la nature. Présente dans 31 villes en France et 8 en Europe, leurs agences belges sont ouvertes à tous.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

L'aménagement du véhicule joue évidemment un rôle clé dans la VanLife. Les vans Blacksheep Belgique offrent un espace de vie fonctionnel et confortable, comprenant des lits, des cuisines, des espaces de rangement et parfois même des toilettes et des douches portables. C'est une approche plus minimaliste de la vie, axée sur la simplicité, l'indépendance et la connexion avec la nature.

Blacksheep Van Belgique compte deux agences, une à Namur et une à Bruxelles. Ce sont autant d'opportunités de vous procurer un van et de partir à l'aventure.

<< Réservez votre van en Belgique avec Blacksheep van Belgium >>

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

<< Suivez Blacksheep van Belgium sur les réseaux >>

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

Site : https://www.sylvaincrasset.be/

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Suivez toutes les aventures de Tom sur ses réseaux sociaux

Instagram: @tomdedorlodot (https://www.instagram.com/tomdedorlodot/)

Instagram : @searchprojects (https://www.instagram.com/searchprojects/)

Facebook: @thomasdedorlodot (https://www.facebook.com/thomasdedorlodot/)

Tom de Dorlodot et tous les autres athlètes recevront un tracker. Chaque étape qui les rapproche de l'arrivée peut être suivie en direct ici. https://www.redbullxalps.com/