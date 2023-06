Jonas Gerckens fut notre fil conducteur lors du départ dramatique de la dernière étape de “The Ocean Race 2023”

Tout au long de cette journée, Jonas Gerckens, le skipper belge sur son Volvo164 en Class40 fut notre fil conducteur, apportant son éclairage technique sur cette course au large tout en nous parlant de son proche avenir sur les océans du globe. A priori, une journée agréable et sans histoire pour assister au départ de la dernière étape de The Ocean Race. Sauf que l’histoire en décida autrement. Fin d’après-midi au large de La Haye, nous avons assisté, médusés, à un incident rarissime qui aurait même pu virer au drame lors de la régate avec des virements de bord qui précédait l’envol des bateaux vers le grand large.

Le refus de tribord : la hantise de tout régatier, qu’il soit à la barre, à la tactique ou aux réglages.

Le leader de The Ocean Race, le bateau américain “11th Hour Racing Team”, a été heurté par Guyot environnement – Team Europe dans un choc effroyable 15 minutes après le départ et était contraint de rentrer au port après avoir subi des dommages importants. L’erreur de Guyot et de son skipper Benjamin Dutreux était flagrante. “Leur bateau est apparu devant moi et il était trop tard”, a admis Benjamin Dutreux à quai. “Il était impossible d’éviter le contact (après les avoir vus). J’en prends toute la responsabilité. C’est notre faute.” De son côté, Charlie Enright, skipper de “11th Hour Racing Team”, déclarait qu’il avait essayé d’éviter la collision, mais que lorsqu’il s’est rendu compte que le bateau Guyot ne changeait pas de cap, il était trop tard. “Il s’agit d’une situation extrêmement regrettable. Je ne veux pas spéculer, mais il semble que l’autre bateau ne nous ait pas vus. Nous étions prioritaires. L’impact a été violent, nous avons beaucoup de chance que tout le monde aille bien.”

©The Ocean Race

Jeudi en début de soirée, Guyot environnement – Team Europe annonçait qu’il se retirait de l’étape et offrait toute son assistance à 11th Hour Racing Team. “C’est la solidarité des marins,” commenta le skipper liégeois Jonas Gerckens. C’est un geste fort et attendu de l’équipage de Guyot. Cela dit, comment est-ce possible… Il y avait près de 140 bateaux de la dernière Route du Rhum en novembre dernier sans qu’il y ait eu le moindre incident. Sur la ligne de départ de cette dernière étape, cinq bateaux sont en lice et deux d’entre eux parviennent à entrer en collision. Après qu’11th Hour Racing Team a viré de bord sur la layline vers la prochaine marque de parcours, et se soit positionné comme le bateau ayant la priorité, l’équipage de Guyot environnement – Team Europe, tenu de laisser la priorité dans cette situation, n’a apparemment pas vu le bateau américain jusqu’à ce qu’il soit trop tard. La collision du leader rebat évidemment les cartes de la dernière étape.”

Pour 11th Hour Racing Team, les dommages causés par la collision sont un facteur que l’équipe doit maintenant gérer au plus vite. Actuellement en tête du classement et surfant sur trois victoires d’étape consécutives, le skipper Charlie Enright attendait avec impatience une manche très disputée jusqu’à Gênes qui, en cas de bon résultat, verrait son équipe remporter The Ocean Race dans la mesure où elle battrait son concurrent le plus proche, Team Holcim-PRB, sur le plan d’eau. Aujourd’hui, sans qu’ils en soient responsables, l’histoire prend une autre tournure.

©The Ocean Race

L’équipe américaine travaille actuellement sur deux fronts, évaluant les options de réparation qui pourraient leur permettre de reprendre la mer vers Gênes dans les prochains jours, tout en travaillant avec les règles de course à la voile et les règles de The Ocean Race pour étudier les possibilités de recours (NdlR : le jury international peut attribuer des points à une équipe incapable de courir de manière compétitive à la suite d’un incident causé par un autre concurrent). C’est que l’on appelle obtenir dans le jargon anglo-saxon un “redress”, et être reclassé selon la moyenne des places précédentes. L’équipe américaine s’est officiellement retirée de la septième étape de The Ocean Race et a déposé une demande de réparation. En se retirant et en déposant une demande de réparation, l’équipe se donne les meilleures chances, dans le respect des règles de l’épreuve, d’obtenir les points dont elle a besoin pour remporter la course au classement général.

Jonas Gerckens nous donne rendez-vous le 10 octobre pour une annonce importante

Rien n’est jamais simple sur les océans du globe et le Liégeois Jonas est bien placé pour en parler, lui qui zigzague depuis quelques mois entre les vagues qui sèment des embûches sur sa route de skipper professionnel que cela ait trait aux problèmes de quille du Volvo164, de la vente prochaine du bateau, de l’acquisition d’un nouveau voilier ou encore de ses prochains objectifs sportifs. Victime de problème de fissures au niveau de la quille apparues fin février, début mars sur un bateau qui est sister-ship du sien (NdlR : des problèmes différents de ceux rencontrés avant la dernière Route du Rhum), les nouvelles sont plutôt rassurantes : “Le Volvo164 n’est pas le seul bateau concerné. Cinq voiliers connaissent le même problème et tous sont dans le top 10 de la Class40 avec la conséquence que les cinq voiliers ont dû annuler la course prévue cet été, les Sables-les Açores. Nous en sommes en passe de trouver un accord avec les avocats qui traitent l’affaire pour régler le problème des soudures des poutres à l’intérieur des quilles et qui commençaient à lâcher les unes après les autres. Toute la difficulté résidait évidemment pour déterminer à qui incomber la responsabilité des faits : l’architecte ou le fabriquant… Mais en bout de ligne, les perdants sont les skippers puisque cela nous empêche d’utiliser notre outil de travail. Pas d’entraînement ou de courses de préparation avant la Transat Jacques Vabre. Le deal était sans équivoque, nous voulons être au départ de la Transat en double et que de nouvelles quilles soient construites très rapidement. Ce devrait être le cas en septembre (NdlR : réception début août) pour avoir un minimum de préparation d’une part, et, d’autre part, pour que nous voiliers ne subissent pas de préjudices quant à la plus-value lors de la vente du bateau. Pour les partenaires commerciaux des cinq bateaux, ne pas être au départ de la Jacques Vabre se chiffre en perte de millions d’euros. Si on peut tabler sur septembre et octobre pour se mettre à jour et se préparer, on devrait pouvoir réaliser un vrai résultat.”

Zeebruges - Red Dolphins: Jonas Gerckens et Benoit Hantzperg sur leur Class40 - voilier monocoque hauturier de course. A Zeebruges le lundi 30 mai 2022 ©JC Guillaume

Cela dit, pour revenir à la vente du bateau, les deux faits ne sont pas liés. La décision était prise juste avant la Route du Rhum en novembre dernier et est liée à un nouveau partenaire commercial. “On l’annoncera le 10 octobre à Liège lors de l’avant-première du documentaire réalisé par le RTBF de 50 minutes. Je ne peux pas vous en dire plus à l’heure actuelle. Un partenaire international conséquent dont le patron est Belge et qui s’associe à Volvo pour nous permettre de valider les trois prochaines saisons dont un tour du monde et naviguer à un très haut niveau. Cette société avait un Class40 sous le coude. Le choix se posait de savoir si on gardait le bateau actuel ou si on adaptait leur bateau qui présente des avantages indéniables, surtout dans le reaching. Dès décembre, on a décidé de garder le leur et de vendre le mien. Ce qui est bien, c’est que l’on cherchait un partenaire pour le tour du monde et, partant de là, je leur ai fait comprendre que 2024 était la meilleure échéance pour jouer la gagne en ayant une année de préparation pour sélectionner l’équipage, fiabiliser le bateau. Ce tour du monde ressemblerait à une Volvo Ocean Race mais en Class40 en double avec plus d’étapes et il y aurait au moins un Belge sur chaque étape lors de cette Globe 40 dont la première édition vient de s’achever. C’est une compétition accessible au niveau du budget contrairement à The Ocean Race. C’est un challenge que j’apprécie particulièrement puisque c’est un mélange d’aventure et de compétition et pas uniquement basé sur la performance. On partirait de Lisbonne à l’été 2025 puis le Cap Vert, Île Maurice, Auckland, Ushuaia, Miami, Lorient… sur une longueur de huit mois avec un plateau international d’une quinzaine de participants. L’occasion aussi de sortir du circuit traditionnel très français du Rhum et de la Jacques Vabre. Et secrètement devenir le premier équipage belge à gagner un tour du monde…”