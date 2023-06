Traverser les Alpes en parapente en 7 jours, Tom de Dorlodot clôture le Red Bull X-Alps 2023

Tom de Dorledot (BEL) celebrates in the finish of the Red Bull X-Alps in Zell am See, Schmittenhöhe, Austria on June 18, 2023. // Christian Lorenz / Red Bull Content Pool // SI202306180419 // Usage for editorial use only // ©Christian Lorenz / Red Bull Content Pool

Récit d’une aventure hors-norme

Le troisième jour de la compétition a été particulièrement difficile pour Tom, en raison des conditions météorologiques défavorables lorsqu'il tentait de rejoindre la Suisse. Les vents violents, la pluie et les courants d'air instables ont rendu son vol extrêmement compliqué et épuisant. Malgré ces obstacles, Tom a fait preuve de ténacité et de détermination, persévérant pour continuer sa progression dans la compétition.

Le quatrième jour a été un véritable tournant pour Tom. Dans un vol impressionnant, il a parcouru plus de 250 kilomètres, de Niesen en Suisse à l'Italie, en passant par le majestueux Mont Blanc. Ce vol exceptionnel a permis à Tom de regagner du terrain et de se replacer dans la course, suscitant l'admiration des spectateurs.

Le cinquième jour a été marqué par un autre vol extraordinaire de plusieurs centaines de kilomètres, rapprochant Tom toujours plus près de la dernière balise. Sa détermination sans faille et sa maîtrise de son parapente ont été les clés de cette incroyable performance. Les kilomètres défilant sous ses ailes, Tom a démontré tout son talent et sa capacité à surmonter les difficultés.

Tom De Dorlodot (BEL) hikes during Red Bull X-Alps in Switzerland on June 15, 2023. // Adi Geisegger / Red Bull Content Pool // SI202306160095 // Usage for editorial use only // ©Adi Geisegger / Red Bull Content Pool

Aujourd'hui, le dimanche 18 juin, restera à jamais gravé dans les mémoires de Tom de Dorlodot et de tous ceux qui ont suivi son incroyable parcours. Après des jours d'efforts inlassables, de vol en vol, de dépassement de soi et de lutte contre les éléments, Tom a réalisé l'exploit tant attendu en franchissant la ligne d'arrivée du Red Bull X-Alps 2023.

Ce Red Bull X-Alps restera dans les mémoires comme l'un des meilleurs de Tom de Dorlodot. Malgré des conditions météorologiques souvent adverses, il a su faire preuve d'une maîtrise exceptionnelle et d'un mental d'acier pour surmonter chaque défi sur son chemin. Sa performance impressionnante lui vaut une place de choix parmi les grands noms de cette compétition.

Après cette épreuve hors norme, il est maintenant temps pour Tom de prendre un repos bien mérité. Cette aventure a été éprouvante physiquement et mentalement, et il est essentiel de recharger les batteries avant de se lancer dans de nouveaux défis. Nul doute que Tom continuera à nous étonner et à repousser les limites du possible dans les prochaines années.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Le Red Bull X-Alps, c’est quoi ?

Le Red Bull X-Alps est une course d'aventure et d'endurance qui se déroule tous les deux ans depuis 2003. Elle est considérée comme l'une des compétitions les plus difficiles au monde dans le domaine des sports aériens et de montagne. Les participants doivent parcourir une distance d'environ 1 000 kilomètres à travers les Alpes, en traversant plusieurs pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la France. Voilà maintenant 9 fois que le parapentiste et aventurier Belge, Thomas de Dorlodot, participait au Red Bull X-Alps, faisant de lui un vétéran de la compétition.

L'événement met en avant une combinaison de parapente et de course à pied, les athlètes devant parcourir de longues distances à pied lorsqu'ils ne peuvent pas voler en raison des conditions météorologiques ou de l'absence de thermiques. Ils doivent transporter tout leur équipement, y compris leur parapente, dans un sac à dos pour la durée de la course, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

Red Bull X-Alps ©Red Bull X-Alps

Partez, vous-aussi, à l’aventure dans les Alpes avec Blacksheep van Belgique

Envie de vivre une aventure inoubliable dans les majestueuses Alpes ? Partez, vous-aussi, à la conquête de ces sommets légendaires grâce de Blacksheep Van Belgique. Cette année, l'équipe FreeRide a eu la chance de bénéficier du soutien de Blacksheep Van Belgique, qui met à leur disposition un tout nouveau van aménagé, parfait pour explorer les Alpes en toute liberté. Que vous soyez à la recherche de paysages à couper le souffle, de sites de parapente, de randonnées exaltantes, de festivals en plein air ou d'autres expériences uniques, la vie quotidienne à bord d'un van offre une multitude de possibilités. Avec deux agences situées à Namur et à Bruxelles, Blacksheep Van Belgique vous offre de nombreuses opportunités de louer un van et de partir à l'aventure à la découverte des merveilles des Alpes. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans votre esprit pour toujours.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Un compagnon d'aventure de choix : le Volkswagen California

Tom de Dorlodot et son équipe se préparent pour une aventure inoubliable lors du Red Bull X-Alps 2023, et ils peuvent compter sur un partenaire de confiance pour les accompagner tout au long de leur périple : Volkswagen et ses vans VW California. Ces véhicules emblématiques offrent à l'équipe la liberté et la flexibilité indispensables pour conquérir les Alpes. Les vans VW California sont parfaitement adaptés à toutes les exigences de l'équipe des X-Alps, que ce soit pour le transport de leur équipement essentiel, la fourniture d'un abri confortable ou bien plus encore. Avec leur fiabilité, leur robustesse et leur style distinctif, ces vans sont les compagnons idéaux pour soutenir l'équipe de Tom lors du X-Alps.

Tom de Dorlodot (BEL) performs during the Red Bull X-Alps in Col du Petit Saint-Bernard, France on June 15, 2023. // Lukas Pilz / Red Bull Content Pool // SI202306160071 // Usage for editorial use only // ©Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

Site : https://www.sylvaincrasset.be/

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

