Brussels Urban Sessions : Au cœur du plus grand événement de sports d'action de Belgique

Dans cette sixième et dernière émission de la saison 1 de FreeRide, Sofia Piñeiro se lance à la découverte des coulisses du plus grand événement de sports d'action de Belgique, le Brussels Urban Sessions. Elle ira à la rencontre de skateurs, BMX riders, breakers et freerunners pour vous plonger dans les dessous de cet événement exceptionnel. Ne manquez pas la diffusion de cette émission captivante ce dimanche 25 juin à 17h10 sur LN24.

Rendez-vous ce dimanche 25 juin à 17h10 sur LN24.

4 disciplines mises à l’honneur

Pendant 4 jours, les passionnés de sports d'action auront droit à un programme intense comprenant le BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), le Parkour, le Breaking et le Skateboard. Chaque discipline promet des moments spectaculaires qui ne laisseront personne indifférent.

Un programme sportif complet sera mis en place, comprenant des compétitions, des démonstrations et des initiations accessibles à tous, petits et grands. Les enfants auront également la possibilité de s'essayer à ces différents sports et de tester leurs compétences dans un espace dédié spécialement conçu pour eux.

En plus des activités sportives, les visiteurs auront la chance de profiter d'une multitude d'autres divertissements. Le street art sera à l'honneur, offrant aux spectateurs des créations artistiques uniques et inspirantes. La musique sera également présente pour accompagner l'ambiance urbaine, et les stands de street food raviront les papilles des gourmets en quête de saveurs variées.

En résumé, cet événement promet d'être une expérience inoubliable où le sport, le street art, la musique et la gastronomie se rejoignent pour offrir des moments de plaisir et de découverte à tous les participants.

L’émission FreeRide

Le but de l’émission est de proposer une plongée dans ce monde des sports extrêmes au travers d’images impressionnantes, de sujets inédits, d’interviews d’athlètes avec une mise en avant importante des nombreux talents belges, de décryptages des motivations et de partages d’expériences sur la gestion des risques et du stress. Il s’agit ici seulement d’une liste non exhaustive de ce que l’émission pourra proposer, mais une belle entrée en matière dans ce monde qu’est celui des sports extrêmes

FreeRide, un état d’esprit

Créée il y a deux ans, FreeRide est une marque dédiée aux sports d’action et à l’aventure. FreeRide est la seule initiative belge qui raconte ces disciplines impressionnantes et très visuelles via autant de canaux de communication.

Développée sur le site de La DH/Les Sports, FreeRide se retrouve régulièrement sur les autres sites du groupe IPM, principalement dans L’Avenir et la Libre Belgique. Depuis peu FreeRide a une chaine vidéo dans le nouveau module vidéo de la DH/Les Sports +. C’est toujours dans le cadre de la transversalité, que nous avons décidé de créer une émission télévisée.

Grâce à cela, nos déclinaisons seront encore plus nombreuses, non seulement une émission mensuelle sur LN24, un replay de l’émission sur les sites et une série de capsules qui viendront enrichir la page web FreeRide.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

