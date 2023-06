Le skateboard mis en avant lors du Brussels Urban Sessions 2023

Dimitri Lebbe, pour Raion Skate, sera présent pour partager sa passion et son expertise avec le public. Que vous soyez débutant ou skateur confirmé, Dimitri Lebbe et son équipe seront là pour vous guider et vous encourager à repousser vos propres limites.

Pulp Pictures & Brussels Urban Sessions ©PULP

Raion Skate est un mouvement basé en Belgique, dont la mission est de répandre et de partager le bonheur à travers le skateboard. Raion Skate incarne l'esprit de liberté, de créativité et de camaraderie qui fait du skateboard bien plus qu'un simple sport, mais un véritable mode de vie.

Le Brussels Urban Sessions 2023 promet d'être un événement sensationnel, où le skateboard sera présent. Que vous soyez un amateur de sports d'action ou simplement curieux de découvrir de nouvelles sensations, ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans l'univers dynamique et exaltant des sports d’action et du skateboard.

Un Instagram ; It’sTime2Ride, regroupant les passionnés de sports d’action et de street culture a été créé pour l’occasion, rendez-vous sur https://www.instagram.com/itstime2ride.official/

Les passionnés de sports extrêmes et de culture urbaine auront rendez-vous au cœur de Bruxelles, dans le cadre du Brussels Urban Sessions, un festival gratuit qui transformera la ville en véritable capitale des Action Sports.

Pulp Pictures ©PULP

