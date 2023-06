Rider en toute sécurité avec la nouvelle gamme de casques ABUS, le AirDrop et le CliffHanger

ABUS & Piotr Staron & RASOULUTION ©STARONPHOTO

ABUS AirDrop

Le casque ABUS AirDrop se distingue par ses détails soignés, sa légèreté, son ajustement optimal et son prix raisonnable. Il s'agit du nouveau produit phare de la gamme de casques de VTT développée par les experts en sécurité d'ABUS, fruit de plusieurs années de recherche et développement en étroite collaboration avec les pilotes de l'équipe Cédric Gracia, Richie Schley et Gabriel Wibmer.

Pour les descentes dans les bike parks, les sentiers escarpés en vélo d'enduro ou les sessions sur les pump tracks, il est essentiel de privilégier une protection maximale. ABUS propose désormais l'AirDrop, un casque intégral offrant une protection complète, une prise en main facile et un confort optimal (poids, ventilation), le tout avec un style remarquable.

L'ajustement est l'un des critères les plus importants lors du choix d'un casque, et l'AirDrop répond à cette exigence. Il peut être ajusté à l'arrière de la tête grâce au système de réglage Zoom-Ace, qui est entièrement intégré au système MIPS. Les coussinets de joue sont amovibles, lavables et disponibles en différentes épaisseurs pour un ajustement personnalisé. La visière réglable en hauteur est dotée d'un mécanisme de rupture en cas de collision grave. La conception ouverte à l'avant offre un excellent champ de vision et convient à une grande variété de lunettes, tandis que la visière mobile permet le montage d'une caméra d'action. Les couches rembourrées situées sur la face inférieure du casque, appelées "Protection de la clavicule", offrent une protection supplémentaire en cas de collision.

ABUS CliffHanger

ABUS présente le CliffHanger, son nouveau casque d'enduro haut de gamme à structure ouverte. Développé en collaboration étroite avec des pilotes de renom tels que Richie Schley, légende du freeride, ce casque répond aux exigences des vététistes ambitieux qui recherchent un équipement de qualité supérieure. Que vous vous aventuriez en Toscane, dévaliez les single tracks de Slovénie ou fassiez du e-MTB après le travail, le CliffHanger est à la fois fiable en termes de fonctionnalité et élégant en termes d'apparence.

La sécurité a toujours été une priorité absolue pour les experts d'ABUS. Afin de renforcer davantage cette sécurité, la coque arrière du CliffHanger a été considérablement approfondie par rapport au modèle précédent, offrant une couverture supplémentaire. Pour une stabilité accrue, le renfort structurel Acti-Cage, qui a fait ses preuves, est intégré au noyau EPS.

Lorsque vous dévalez des pentes raides et dynamiques, un ajustement optimal du casque est essentiel. C'est pourquoi le système d'ajustement Zoom-Ace a été intégré, permettant un ajustement personnalisé parfait. Une caractéristique pratique des modèles précédents a été conservée : le Ponytail Outlet, un espace situé entre le système de réglage et le bord inférieur du casque, permet aux personnes aux cheveux longs ou avec une queue de cochon de se sentir à l'aise. La jugulaire peut également être ajustée individuellement grâce au nouveau système TriVider et se ferme rapidement grâce au mécanisme Fidlock. Huit entrées de ventilation à l'avant et six sorties à l'arrière assurent une circulation d'air rafraîchissante. La visière du casque est réglable en hauteur et offre suffisamment d'espace pour les lunettes lorsqu'elle est relevée.

Un test concluant

Les casques ABUS CliffHanger et ABUS AirDrop se positionnent comme des choix incontournables pour les riders ambitieux, offrant une protection optimale et un confort exceptionnel. Dans ce test, nous avons passé en revue ces deux nouveaux casques d'ABUS pour évaluer leurs performances, leur ajustement, leur ventilation et leur style.

Protection et construction :

Les casques ABUS CliffHanger et ABUS AirDrop sont tous deux conçus pour offrir une protection maximale lors de la pratique du VTT. Le CliffHanger, casque d'enduro haut de gamme, présente une coque arrière plus profonde pour une meilleure couverture, tandis que l'AirDrop est un casque intégral offrant une protection complète. Les deux casques intègrent des technologies de pointe pour garantir une résistance aux chocs optimale, comme le renfort structurel Acti-Cage et le système MIPS (pour l'AirDrop). La conception solide et durable de ces casques inspire confiance lors de chaque descente.

Ajustement et confort :

Un ajustement précis est essentiel pour un casque de VTT, et ABUS l'a bien compris. Le CliffHanger et l'AirDrop sont équipés du système d'ajustement Zoom-Ace, permettant un réglage facile et précis à l'arrière de la tête. Les coussinets de joue sont amovibles et lavables, offrant un ajustement personnalisé selon les préférences de chacun. Les deux casques sont confortables à porter, grâce à leur poids léger et à leur conception bien ventilée, ce qui réduit la transpiration et assure une agréable sensation de fraîcheur pendant les longues sorties.

Ventilation :

Les casques de VTT peuvent devenir rapidement chauds et inconfortables, surtout lors des journées estivales. ABUS a accordé une grande attention à la ventilation dans le CliffHanger et l'AirDrop. Les huit entrées d'air à l'avant et les six sorties d'air à l'arrière garantissent une circulation d'air optimale, permettant de garder la tête au frais même dans des conditions exigeantes. Cette ventilation efficace contribue à maintenir la concentration et le confort tout au long du parcours.

Style et fonctionnalités :

Outre leurs performances techniques, les casques ABUS CliffHanger et ABUS AirDrop se démarquent également par leur style et leurs fonctionnalités. Les deux modèles arborent un design moderne et agressif qui ne manquera pas d'attirer l'attention sur les sentiers. La visière réglable en hauteur offre suffisamment d'espace pour les lunettes, et la visière mobile permet même le montage d'une caméra d'action. Des fonctionnalités pratiques telles que le Ponytail Outlet (pour les cheveux longs) et le mécanisme de fermeture Fidlock ajoutent une touche de convivialité à ces casques.

Bien que les casques ABUS CliffHanger et ABUS AirDrop offrent de nombreuses qualités, un petit point négatif peut être relevé : le prix. En raison de leurs caractéristiques haut de gamme et de leur technologie avancée, ces casques peuvent être considérés comme un investissement financier plus important par rapport à certains modèles concurrents.

Une innovation permanente

Dans le segment du VTT, ABUS a présenté plusieurs innovations cette saison - pour le shredding sur les sentiers, le balling dans les bikepark, ou même les sessions de dirt park. ABUS puise son inspiration et ses idées dans son équipe Gravity, qui ne cesse de s'agrandir et qui comprend les jeunes Gabriel Wibmer, Lucas Huppert et Tom Isted, ainsi que les légendes du VTT Richie Schley et Cedric Gracia. Une telle équipe permet ainsi à ABUS de développer des produits toujours plus proches des besoins réels des riders et ainsi améliorer en permanence la qualité et pertinence de leurs produits.

Caractéristiques techniques ABUS AirDrop

Certifications : CPSC, DIN EN 1078

Tailles : S / M (52 - 58 cm), L / XL (58 - 62 cm)

Poids : 790 g (S/M), 890 g (M/XL) (+5 g pour les modèles QUIN)

Quatre couleurs : black gold, concrete grey, polar white, velvet black

Modèle QUIN en velvet black matt

Plus d’informations sur https://www.abus.com/be_fr/Securite-en-deplacement/Velo/Casques/Tout-terrain/AirDrop-MIPS

Caractéristiques techniques ABUS CliffHanger

Certifications : CPSC, DIN EN 1078

Tailles : S (51 - 55 cm), M (54 - 58 cm), L (57 - 61 cm) S (51 - 55 cm), M (54 - 58 cm), L (57 - 61 cm)

Poids : 360 g (S), 380 g (M), 410 g (L) (+5 g pour les modèles QUIN, + 30 g pour les modèles MIPS)

Neuf couleurs : bleu nuit, gris béton, menthe glaciale, vert piné, blanc brillant, noir velours, gris craie, rouge mûre, argent Ti

Plus d’informations sur https://mobil.abus.com/fr/Securite-sur-la-route/Temps-forts/Casques-VTT/CliffHanger

ABUS

ABUS assure la sécurité des riders depuis 1924. Le fabricant allemand est spécialisé dans les produits de haute qualité caractérisés par leur fiabilité, leur durabilité et leur facilité d'utilisation. Pour répondre aux besoins croissants des particuliers et des entreprises, ABUS propose une large gamme de solutions innovantes pour la sécurité domestique, commerciale et mobile. La garantie d’une sécurité accrue pour toute session ride.

Site: https://www.abus.com

Facebook: https://www.facebook.com/abuscycling

Instagram : https://www.instagram.com/abus_cycling

