Le breaking mis en avant lors du Brussels Urban Sessions 2023, découverte de cette discipline captivante

L'école de danse Les Rach's a été fondée avec la vision de promouvoir les sports urbains et de donner aux jeunes l'opportunité de s'exprimer à travers la danse. Le breaking est l'une des disciplines majeures qu'ils enseignent.

Le breaking, également connu sous le nom de breakdance, est une danse de rue dynamique qui a émergé dans les quartiers populaires de New York dans les années 1970. Depuis lors, il a gagné en popularité et est devenu une discipline à part entière, combinant des mouvements acrobatiques, des figures au sol et des jeux de jambes rapides. Le Brussels Urban Sessions 2023 a offert une occasion unique de découvrir cette discipline captivante et de plonger dans l'univers du breaking.

Un Instagram ; It’sTime2Ride, regroupant les passionnés de sports d’action et de street culture a été créé pour l’occasion, rendez-vous sur https://www.instagram.com/itstime2ride.official/

Les passionnés de sports extrêmes et de culture urbaine auront rendez-vous au cœur de Bruxelles, dans le cadre du Brussels Urban Sessions, un festival gratuit qui transformera la ville en véritable capitale des Action Sports. Ne manquez pas cet événement incontournable de l'été à Bruxelles. Que vous soyez un fan de breaking, de BMX Freestyle ou simplement curieux de découvrir l'univers des sports d'actions, la Coupe du Monde BMX Freestyle UCI vous promet des moments de pure adrénaline et une ambiance unique. Réservez vos dates dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable au cœur de la capitale belge.

Mais c’est quoi le breaking ?

« Donc le break, c'est quoi ? Quelque chose qui se trouve entre l'art et le sport ? Je ne pense pas que ça se catégorise dans l'un des deux particulièrement. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de bouger. C'est l'art du mouvement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger pour exprimer ce qu'on a au fond de nous sur une certaine musique. C'est vraiment un art qui vient de l'expression de soi. Il vient de personnes qui avaient envie de s'exprimer alors qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire par les mots ou de se faire entendre. » explique le B-Boy belge Lucky.

