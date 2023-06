Rider avec style et en sécurité avec la nouvelle gamme d’équipements VTT Riding Culture

Riding Culture ©Riding Culture

Fabriqués à partir d'un tissu spécial associant du denim à des fibres de polyamide extrêmement résistantes, ces pantalons sont conçus de manière durable. Ils sont presque indestructibles, sans compromettre le confort, la respirabilité ou la légèreté. La collection comprend également des hoodies, des longsleeves et des accessoires, et est divisée en trois gammes distinctes : skate, vélo et moto. Cette saison, la gamme Sender s'ajoute à l'offre, offrant des pantalons et des hauts fonctionnels spécialement conçus pour le VTT de descente.

La gamme Sender mise à l’épreuve

Dans le monde du VTT de descente, l'équipement joue un rôle crucial pour la sécurité et les performances. La marque Riding Culture, réputée pour sa qualité et sa durabilité, a récemment lancé sa gamme Sender, spécialement conçue pour répondre aux exigences des riders de descente. Nous avons eu l'opportunité de mettre à l'épreuve les produits de cette gamme et de découvrir leur fonctionnalité. Voici notre test complet de la gamme Sender de Riding Culture.

Pantalons Sender :

Les pantalons Sender de Riding Culture sont spécialement conçus pour les exigences extrêmes du VTT de descente. Fabriqués à partir d'un mélange de matériaux techniques, ces pantalons offrent une résistance exceptionnelle aux abrasions, aux chutes et aux tensions. Ils sont dotés de renforts stratégiquement placés au niveau des genoux et des hanches pour une protection maximale. De plus, leur coupe ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les riders agiles.

Hauts fonctionnels :

La gamme Sender propose également une sélection de hauts fonctionnels dédiés au VTT de descente. Les maillots à manches longues offrent une excellente respirabilité grâce à des matériaux légers et techniques qui évacuent l'humidité. Ils sont dotés de renforts aux endroits clés pour une protection accrue.

Caractéristiques supplémentaires :

La gamme Sender de Riding Culture se distingue par ses caractéristiques supplémentaires bien pensées. Les poches zippées permettent de ranger en toute sécurité les petits objets essentiels tels que les clés et les téléphones. Les pantalons sont équipés de passants de ceinture robustes pour assurer un ajustement parfait. De plus, les produits de la gamme Sender sont conçus dans une optique durable, avec une attention particulière portée à la durabilité des matériaux et à la fabrication éthique.

Malgré les nombreuses qualités de la gamme Sender de Riding Culture, un point négatif à souligner est le prix relativement élevé des produits. En raison de leur qualité supérieure et de leur conception technique, les pantalons et les hauts fonctionnels de la gamme Sender sont positionnés dans une fourchette de prix plus élevée par rapport à certains concurrents sur le marché. Cela peut constituer un obstacle pour certains riders qui ont un budget plus restreint. Cependant, la durabilité et la performance des produits Riding Culture peuvent justifier cet investissement pour les passionnés de descente à la recherche d'équipements de haute qualité.

En conclusion, sa gamme Sender de Riding Culture se révèle être une option hautement performante pour les riders de VTT de descente. Les pantalons offrent une protection solide et une liberté de mouvement optimale, tandis que les hauts fonctionnels assurent une respirabilité et une protection supplémentaire.

