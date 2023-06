Le cadre de la course dans la mine d'Erzberg offrait une magnifique toile de fond. Le circuit, une interprétation fantaisiste du Red Bull Ring, comportait trois zones clés : la cour des voitures, la piscine et la grande dérive.

Max Verstappen, reconnu pour ses performances constantes tout au long du championnat du monde de Formule 1 2023, a débuté en force avec une qualification palpitante, décrochant la pole position avec une avance de trois secondes sur Tsunoda. Cependant, lors de la course, Yuki, parti de la deuxième position, a pris les devants dès le premier virage et n'a jamais regardé en arrière. En revanche, Max a connu des problèmes avec son camion, l'empêchant de rattraper Yuki.

Interrogé sur sa stratégie de course, Yuki a déclaré avec humour : « Max a réalisé un tour de qualification extraordinaire, cela m'a rappelé à l'ordre et m'a incité à appuyer davantage sur l'accélérateur. J'ai pris un bon départ et j'ai maintenu ma position jusqu'à la fin. Malheureusement, Max a connu quelques soucis... en réalité, j'ai versé un peu d'eau dans son moteur, mais ne le dites à personne ! »

Max Verstappen, de son côté, a abordé le résultat avec bonne humeur, commentant : « Nous sommes connus pour relever des défis hors du commun. Cette course était simplement une nouvelle aventure à ajouter à notre liste qui ne cesse de s'allonger », faisant référence à d'autres aventures telles que les Swamp Buggies, les Reverse Racing et les Caravan Racing, entre autres.

Les (Un)Serious Race Series se poursuivront plus tard dans la saison, avec Yuki et la Scuderia AlphaTauri en tant que vainqueurs consécutifs, tandis que l'Oracle Red Bull Racing se retrouve dans la position inhabituelle de chasseur plutôt que de chassé.

