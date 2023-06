Brussels Urban Sessions 2023 mettra en avant le Parkour, découvrez cette discipline impressionnante

Si vous êtes curieux de découvrir le parkour et de voir les athlètes repousser les limites de la performance, ne manquez pas le Brussels Urban Sessions qui se déroulera du 6 au 9 juillet. Cet événement transformera Bruxelles en la capitale mondiale des sports d'action, offrant un spectacle époustouflant aux spectateurs.

Jeremy Lorsignol, figure emblématique du parkour belge, sera présent lors de cet événement. Sa renommée internationale et son expertise en font l'un des athlètes les plus respectés de la discipline. Vous pourrez le voir en action, défiant les lois de la gravité et réalisant des mouvements d'une rare fluidité.

Un Instagram ; It'sTime2Ride, regroupant les passionnés de sports d'action et de street culture a été créé pour l'occasion

Le camp de base du parkour : Nozaru

Mais d'où vient cette passion pour le parkour et comment s'est développée la salle où Jeremy s'entraîne assidûment, Nozaru ?

En 2015, Clément et Greg, respectivement âgés de 18 et 24 ans, se sont lancés dans un projet audacieux : la construction d'une salle de parkour à Gembloux. Convaincus de la valeur de cette discipline, ils ont décidé de créer un espace dédié à la pratique et à la promotion du parkour en Belgique. Avec l'aide du frère de Clément, Emilien, expert en menuiserie et ossature bois, la salle Nozaru a vu le jour. Leur vision commune et leur détermination ont permis de concrétiser leur rêve. Mais ils ne se sont pas arrêtés là.

En octobre 2022, Jeremy Lorsignol et Emilien ont rejoint l'équipe de Nozaru en tant que partenaires et collaborateurs. Jeremy, en plus d'être un athlète de renommée mondiale, a apporté son expertise dans la conception des plans et l'organisation de la salle. Grâce à son soutien, la salle Nozaru a acquis une renommée internationale et est devenue un lieu de référence pour les amateurs de parkour.

Mais le parkour, c’est quoi ?

Le parkour, également connu sous le nom d'art du déplacement, est une discipline qui consiste à se déplacer efficacement dans un environnement en utilisant les capacités physiques du corps. Les pratiquants de parkour, souvent appelés traceurs, cherchent à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin en effectuant des mouvements fluides et gracieux.

Le parkour n'est pas seulement un sport, c'est un véritable art qui nécessite force, agilité, coordination et créativité. Les traceurs repoussent constamment les limites de leurs capacités physiques et mentales, créant des mouvements uniques et spectaculaires.

Les passionnés de sports extrêmes et de culture urbaine auront rendez-vous au cœur de Bruxelles, dans le cadre du Brussels Urban Sessions, un festival gratuit qui transformera la ville en véritable capitale des Action Sports.

Pour toujours plus d'Urban Sessions et de parkour :

Retrouvez toute l'actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

