La nouvelle génération de rideuse VTT est là. Discussion avec Alma Wiggberg et Patricia Druwen

À seulement 20 ans, Alma démontre que la jeune génération de VTTistes est compétitive et prête à laisser son empreinte sur la scène suédoise. Elle a participé à l'Audi Nines 2021, où elle a une fois de plus impressionné tout le monde. En 2022, elle s'est classée cinquième au classement du FMB World Tour féminin et a également été nommée Red Bull Rookie of the Year.

Que ce soit lors du Crankworx Speed & Style, des courses de Pumptrack ou d'une compétition de dirt en Suisse, Alma se hisse toujours parmi les meilleures et prouve continuellement ses talents polyvalents.

Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution ©Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution

Patricia Druwen est originaire de Bergisch Gladbach, en Allemagne. Durant son enfance, son attention n'était pas portée sur le vélo, mais plutôt sur la gymnastique. Cependant, sa curiosité l'a finalement poussée à réaliser des figures sur son vélo de route. En janvier 2020, Patricia a reçu son premier vélo Dirt.

En très peu de temps, grâce à son talent et à son engagement sur le vélo, Patricia a réussi à se faire une place en tant que "Reine de la Montagne". Elle a ainsi marqué sa présence lors de l'un des événements les plus prestigieux de la scène VTT, les Audi Nines. Elle s'est également fait un nom dans le monde de la compétition, décrochant la troisième place à la Birell Bikefest et la première place au Züri Dirt Contest.

Plus récemment, elle a remporté la troisième place au Best Trick Contest lors du RedBull District Ride, l'un des événements majeurs de l'année dans le domaine du VTT.

Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution ©Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution

La nouvelle génération est là

« C'est très inspirant de voir tous les jeunes arriver. J'ai l'impression que c'est un nouveau style qui vient avec la nouvelle génération Un nouvel état d'esprit, surtout du côté des filles, c’est plutôt cool à voir au combien les plus jeunes qui arrivent dans le sport sont doués. Tout le monde est toujours ravi de voir les filles rouler. C'est toujours un environnement ouvert et bienveillant. Genre, tout le monde est toujours excité de voir les filles rouler, surtout au cours des deux dernières années. Beaucoup de filles ont participé à tous ces grands événements de vélos. Et c'est vraiment cool de voir à quel point les filles sont douées. » expliquent Alma et Patricia.

Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution ©Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution

Elles font parler d’elles

La compétition féminine du ZüriDirt Contest, qui s'est déroulée plus tôt dans l’année dans le cadre de la Semaine du Cycle à Zurich, en Suisse, a été un moment mémorable de l'événement. Des figures spectaculaires et même une première mondiale ont marqué cette épreuve. Patricia Druwen a remporté une victoire éclatante avec ses deux performances, dont une première mondiale : jamais auparavant une femme n'avait réussi un backflip double barspin lors d'une compétition. Le podium a été complété par deux autres athlètes de renommée mondiale, Alma Wiggberg (SWE) et Kathi Kuypers (GER).

Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution ©Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution

Au ZüriTrail Jumppark, Patricia Druwen, âgée de 16 ans, a une fois de plus écrit l'histoire du cyclisme. La jeune Allemande a exécuté un tailwhip et un 180 barspin lors de ses passages. Ces deux figures ne sont pas faciles, et Patricia fait partie des rares femmes capables de les maîtriser avec succès. Mais cette fois-ci, elle s'est surpassée en réalisant un backflip double barspin, une première mondiale. Sa concurrente n'a eu aucune chance face à cette performance exceptionnelle de la numéro un du classement mondial féminin du FMB World Tour.

Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution ©Patricia Druwen & Alma Wiggberg & Rasoulution

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/