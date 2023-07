L’importance de la musique dans les sports d'action [Brussels Urban Sessions]

Pulp Pictures & Brussels Urban Sessions ©PULP

Jug Instruments, créé par Raph, un passionné de skate et de musique, incarne parfaitement cette synergie entre les sports d'action et la musique. Luthier de formation, Raph construit des instruments depuis de nombreuses années. Sa passion pour le skateboard l'a poussé à explorer de nouvelles voies en combinant ses compétences de lutherie avec l'esthétique et l'énergie du monde du skate.

Les instruments uniques de Jug Instruments sont de véritables œuvres d'art, à la fois fonctionnels et visuellement captivants. Raph a su capturer l'essence du skateboard dans ses créations, utilisant des matériaux récupérés tels que des planches de skate cassées pour donner vie à des guitares uniques. Ces instruments repoussent les limites de la musique en mêlant habilement la passion du skate à l'expression artistique.

Jug Instruments ©Jug Instruments

Le lien fort entre la culture urbaine, les sports d'action et la musique est indéniable. Ces éléments se nourrissent mutuellement, se mêlant pour créer une expérience artistique unique. Les sports d'action, avec leur dynamisme, leur audace et leur esprit de communauté, trouvent une résonance particulière dans la musique. La musique, quant à elle, offre une bande-son enivrante et inspirante pour les athlètes et les amateurs de sports d'action, leur donnant l'élan nécessaire pour repousser leurs propres limites.

Brussels Urban Sessions promet d'être un événement inoubliable, où l'adrénaline des performances sportives se mêlera à la créativité musicale. Jug Instruments et Kid Noize représentent parfaitement la fusion de ces deux mondes, apportant une perspective unique et une énergie inégalée à cet événement. Que vous soyez passionné de sports d'action, amateur de musique ou simplement curieux de découvrir cette combinaison captivante, ne manquez pas cette occasion de voir Bruxelles se transformer en épicentre mondial des arts urbains et de l'expression créative.

Jug Instruments ©Jug Instruments

Kid Noize en opening party

Pendant 4 jours, les passionnés de sports d'action et de musique auront droit à un programme intense comprenant le BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), le Parkour, le Breaking, le Skateboard et enfin, un show d’ouverture inédit par le DJ Belge Kid Noize.

Pour célébrer le début de cet événement extraordinaire, l'opening party mettra en vedette Kid Noize. Ce DJ belge, connu pour sa musique électro-funk, est lui-même un fervent adepte des sports d'action. Kid Noize a souvent fait écho à l'influence de la culture urbaine dans sa musique et ses performances. Avec son style énergique et sa présence sur scène envoûtante, il créera l'ambiance parfaite pour lancer cet événement majeur.

Ne manquez pas cet événement incontournable de l'été à Bruxelles. Que vous soyez un fan de BMX Freestyle ou simplement curieux de découvrir l'univers des sports d'actions, le Brussels Urban Sessions vous promet des moments de pure adrénaline et une ambiance unique. Réservez vos dates dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable au cœur de la capitale belge.

Kid Noize ©Kid Noize

It’sTime2Ride

Un Instagram ; It’sTime2Ride, regroupant les passionnés de sports d’action et de street culture a été créé pour l’occasion, rendez-vous sur https://www.instagram.com/itstime2ride.official/

Les passionnés de sports extrêmes et de culture urbaine auront rendez-vous au cœur de Bruxelles, dans le cadre du Brussels Urban Sessions, un festival gratuit qui transformera la ville en véritable capitale des Action Sports.

Pulp Pictures & Brussels Urban Sessions ©PULP

